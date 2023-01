রৌরকেল্লা, 6 জানুয়ারি: বিশ্বের সবচেয়ে বড় হকি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন হল (Largest Hockey stadium of the world inaugurated in Orissa) । ওড়িশার রৌরকেল্লায় বীরসা মুন্ডার নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামটির (Birsa Munda International Hockey Stadium) উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক (Orissa CM Naveen Patnaik) । তাঁর কথায় এটি দেশকে দেওয়া ওড়িশার সেরা উপহার (CM Naveen Patnaik said this stadium is Orissa's biggest gift to the nation ) । পাশাপাশি আগামী দিনে ভারতীয় হকির শক্তি আরও বাড়াতে এটি কার্যকরী ভূমিকা নেবে বলে তিনি মনে করেন । দীর্ঘদিন ধরেই ভারতীয় হকির উন্নয়নে কাজ করে চলেছে ওড়িশা সরকার । ভারতের পুরুষ এবং মহিলা দুটি হকি দলেরই পৃষ্ঠপোষক ভারতের এই অঙ্গ রাজ্যের সরকার ।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "এই রাজ্য থেকে শুরু করে সমগ্র দেশে যাঁরা হকি ভালোবাসেন তাঁদের এই স্টেডিয়াম উপহার দিতে চাই। হকি বিশ্বকাপে বিশ্বের তাবড় হকি খেলোয়াড়রা এখানে এসে নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দেবেন। দেশকে দেওয়া এটাই ওড়িশার সেরা উপহার ।" এই স্টেডিয়াম ভারতীয় হকিকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে এবং বিশ্বের অন্য দেশগুলির মোকাবিলায় ভারত হকিতে একটি শক্তিধর দেশ হিসেবেও উঠে আসবে বলে তিনি মনে করেন ।

আগামী দিনে ভারতীয় হকির প্রাণ কেন্দ্র হিসেবে উঠে আসতে পারে এই বীরসা মুন্ডা স্টেডিয়াম । নতুনদের প্রতিভা প্রদর্শনের মঞ্চও হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন অনেকে । অনুষ্ঠানে ওড়িশার ক্রীড়ামন্ত্রী তুষারকান্তি বেহেরা, হকি সংগঠনের সভাপতি দিলীপ তিরকে থেকে শুরু করে আরও অনেক বিশিষ্ট উপস্থিত ছিলেন । প্রসঙ্গত, ভারতীয় হকির ঐতিহ্য বিরাট । একাধিকবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্য মিলেছে । গত বছর অলিম্পিকসেও এসেছে সাফল্য । সে সময়ই নতুন করে ভারতীয় হকির প্রতি ওড়িশার অবদানের কথা প্রকাশ্যে আসে । জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে ভারতের এই ঐতিহ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে আসছে । সেই ধরাই বজায় রেখে দুনিয়ার সবথেকে বড় স্টেডিয়ামের উদ্বোধন হল রৌরকেল্লায় ।