নাহন, 3 সেপ্টেম্বর: বলা হয় কলম তরবারির চেয়ে কলম বেশি শক্তিশালী । শক্তিশালী বলতে অবশ্য প্রভাবের কথা বোঝানো হয় । কিন্তু হিমাচল প্রদেশের সিরমাউরের শিক্ষক সঞ্জীব আত্রি একই রকম একটি কলম তৈরি করেছেন, যেটি তরবারির চেয়েও বড় । হ্যাঁ আকার এবং আয়োতনেই । দাবি করা হচ্ছে এই পেনটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় কালির কলম (World largest ink pen made in Himachal) । 20 ফুট লম্বা এই কলমটি শুধু শোপিস নয়, এতে কালিও থাকবে এবং কাজও করবে । এই বিশাল পেনটি একা তুলতে অনেকেরই ঘাম বেড়িয়ে যাবে । আজ অর্থাৎ শনিবার এই পেনটি শিশুদের জন্য উৎসর্গ করা হবে । নাহানের বিধায়ক ডঃ রাজীব বিন্দল এই কলমের উদ্বোধন করবেন ৷

সঞ্জীব আত্রি জানান, কলমই শিশুদের শেখাবে ৷ এই কলমটি খুব দক্ষতার সঙ্গে তৈরি করা হয়েছে । কলমের বিশেষত্ব হবে এই পেনটি সাউন্ড সেন্সর দিয়ে সজ্জিত । অর্থাৎ পরের দিন কোনও শিক্ষক ছুটি নিতে গেলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক তাঁর বক্তৃতা রেকর্ড করে মোবাইলের মাধ্যমে স্কুলে পাঠাবেন । এরপর সাউন্ড সেন্সরের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডটি পেনে পাঠানো হবে (Pen will teach children in absence of teacher) ।

পেনটির আরও বিশেষত্ব আছে । অবসর সময়ে এটি বাচ্চাদের গল্প শোনাবে । শিশুরাও গান গেয়ে পেনে জমিয়ে রাখতে পারবে । এই পেনটি সৌর শক্তি দিয়ে চার্জ করতে হয় (features of world largest ink pen) ।

প্রধান শিক্ষক সঞ্জীব আত্রির তৈরি পেনটি 20 ফুট লম্বা এবং প্রায় 1 ফুট চওড়া ৷ ওজন কমবেশি 42 কেজি । তৈরি কাঠ আর লোহা দিয়ে । প্রধান শিক্ষক আরও জানান, স্কুলের সরবরাহের জন্য এটি প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি দাবি করেন, এই পেনটি বিশ্বের দীর্ঘতম কালি কলম । এই কলম তৈরিতে খরচ হয়েছে 45 হাজার টাকা । কলম তৈরিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন 6 জন শিক্ষক ।