খাগাড়িয়া (বিহার), 17 নভেম্বর: বিহারে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠল ৷ চিকিৎসায় গাফিলতির বড় অভিযোগ উঠেছে খাগাড়িয়ায় এক সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৷ অভিযোগ, আলাউলি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অজ্ঞান না-করেই 23 জন মহিলার বন্ধ্যাত্বকরণের অপারেশন করা হয়েছে (women were operated without anesthesia) ৷ ভুক্তভোগী মহিলারা নিজেরেই এই অভিযোগ করেছেন ৷ যদিও পুলিশে বিষয়টি নিয়ে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি বলেই জানা গিয়েছে (Surgery Without Anesthesia in Bihar) ৷

জানা গিয়েছে, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে 30 জন মহিলার বন্ধ্যাত্বকরণের অপারেশন হওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু অপারেশনের আগে একজনকেও অজ্ঞান করা হয়নি ৷ এই ভাবে 23 জন মহিলার অপারেশন করা হয় ৷ যন্ত্রণায় তাঁরা চিৎকার শুরু করলে, বাকি 7 জন মহিলা ভয়ে অপারেশন না-করিয়েই হাসপাতাল ছেড়ে পালিয়ে যান ৷

মহিলাদের অজ্ঞান না-করেই বন্ধ্যাত্বকরণের অপারেশন, কাঠগড়ায় সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র

এই প্রসঙ্গে প্রতিমা নামে 30 বছরের এক ভুক্তভোগী মহিলা জানিয়েছেন, অপারেশনের পর যন্ত্রণা কমানোর জন্য তাঁকে ওষুধ দেওয়া হলেও, অপারেশনের আগে তাঁকে অজ্ঞান করা হয়নি ৷ তাঁর অভিযোগ, অপারেশনের সময় চারজন পুরুষ স্বাস্থ্যকর্মী তাঁকে ধরে রেখেছিলেন ৷ যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকেন তিনি, তার মধ্যেই হয় ওই অস্ত্রোপচার ৷ প্রতিমার দাবি, তিনি চিকিৎসকদের অনুরোধ করলেও অপারেশনের আগে তাঁকে অজ্ঞান করা হয়নি (Bihar Health service) ৷