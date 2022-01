নয়াদিল্লি, 27 জানুয়ারি: আবারও মহিলাদের (Delhi Shocker) উপর ভয়ংকর নৃশংসতার সাক্ষী রাজধানী ৷ এক যুবতীকে(woman sexually assaulted and paraded in delhi) নির্মম ভাবে নিগ্রহ করা হল দিল্লির রাস্তায় (Woman assaulted paraded in Delhi)৷ তাঁকে গণধর্ষণ করে তাঁর চুল কেটে নেওয়া হল ৷ এরপর জামাকাপড় ছিঁড়ে, মুখে কালো কালি মাখিয়ে ঘোরানো হল গোটা এলাকা ৷

এই অত্যাচারের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে গিয়েছে ৷ সেই ভিডিয়ো নজরে আসার পর ঘটনায় অভিযুক্ত চার জনকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ ৷ অবিলম্বে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে দিল্লি পুলিশকে নোটিশ পাঠিয়েছে দিল্লির মহিলা কমিশন ৷

দিল্লির মহিলা কমিশনের প্রধান স্বাতী মালিওয়াল নিগৃহীতার সঙ্গে দেখা করার পর জানিয়েছেন, "কস্তুরবা নগরে 20 বছরের এক যুবতীকে গণধর্ষণ করে দেশি মদের বিক্রেতারা ৷ এরপর তাঁর মাথা মুড়িয়ে, মুখে কালি মাখিয়ে, গলায় জুতোর মালা পরিয়ে ঘোরানো হয় রাস্তায় ৷ দিল্লি পুলিশকে নোটিশ পাঠিয়েছি ৷ অভিযুক্ত সব পুরুষ ও মহিলাকে গ্রেফতার করা উচিত এবং নিগৃহীতা ও তাঁর পরিবারকে সুরক্ষা দেওয়া উচিত ৷" যুবতীর উপর অত্যাচারের যে ভিডিয়োটি ছড়িয়ে পড়েছে, তা টুইটে শেয়ার করেন মালিওয়াল ৷

আরও পড়ুন: Delhi gang rape case: আইসিইউ-তে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে 8 বছরের গণধর্ষিতা, দিল্লিতে আটক 2 বালক

মহিলা কমিশন বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, ওই যুবতীকে তিনজন দেশি মদ ও মাদকের বিক্রেতা গণধর্ষণ করে ৷ সেই সময় মেয়েটিকে ধর্ষণের জন্য উৎসাহ দিতে থাকেন উপস্থিত কয়েকজন মহিলা ৷ এরপর নিগৃহীতাকে নৃশংস ভাবে মারধর করে, তাঁর মাথা মুড়িয়ে, মুখে কালো কালি মাখিয়ে, গলায় জুতোর মালা পরিয়ে গোটা পাড়া ঘোরানো হয় ৷

আরও পড়ুন: Rape Accused Arrested : ব্ল্যাক ম্যাজিকের ভয় দেখিয়ে যুবতীকে ধর্ষণ, ভিডিয়ো রেকর্ড করে ধর্ষকের স্ত্রী

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এর আগেও কোনও অভিযোগ ছিল কি না, তাও জানতে চেয়েছে মহিলা কমিশন ৷ প্রতিবেশী এক যুবকের সঙ্গে ধর্ষিতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে জানিয়েছেন তাঁর দিদি ৷ গত নভেম্বর মাসে সেই যুবক আত্মঘাতী হওয়ায় তার জন্য নিগৃহীতাকেই দায়ী করেছে ছেলেটির পরিবার ৷ দিল্লি পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ওই মহিলার কাউন্সেলিং করা হচ্ছে ৷ এই ঘটনায় জড়িত চার জন মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ অন্যান্য অভিযুক্তদের গ্রেফতারের জন্য চলছে তল্লাশি ৷ গোটা ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ ৷