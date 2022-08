জয়পুর, 17 অগস্ট: গোলাপি শহরের নির্দয় মুখ ৷ জয়পুরের রাইসেন থানা এলাকায় পেট্রল ছিটিয়ে পুড়িয়ে মারা হল এক মহিলাকে (Jaipur Married Woman Burnt Alive) ৷ নীরব দর্শকের ভুমিকা পালন করল উপস্থিত জনতা । ওই মহিলাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে হাফ-ডজনেরও বেশি লোকের বিরুদ্ধে (Woman set to fire in Jaipur)। মৃত্যুর আগে ওই মহিলা তাঁর জবানবন্দিতে বলেছিলেন, তিনি শ্লীলতাহানির বিরোধিতা করেছিলেন । ফলে প্রতিবেশীরা তাঁর গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয় ৷ নিহতের স্বজনরা জানান, 10 অগস্ট সকালে তিনি স্কুলে পড়াতে যাচ্ছিলেন । তখনই রাস্তায় কয়েকজন তাঁর গায়ে পেট্রল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় (Woman Set To Fire) ।

ওই দুর্বৃত্তদের হাত থেকে বাঁচতে একসময় লুকাোনোর চেষ্টাও করেছিলেন ওই মহিলা ৷ তাঁকে বের না-করলে ঘরে লুকিয়ে থাকা লোকজনকে হত্যার হুমকিও দেয় অভিযুক্তরা । আগুনে দগ্ধ মহিলাকে গুরুতর আহত অবস্থায় সোয়াই মানসিং হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । শেষপর্যন্ত মঙ্গলবার গভীর রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই তাঁর মৃত্যু হয় (Woman dies a week after being set on fire in Jaipur)।

মৃতার পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, ওই মহিলা পাড়ার লোকজনকে টাকা ধার দিয়েছিলেন । টাকা ফেরত চাওয়া নিয়ে বিরোধ চলছিল । টাকা ফেরত না দেওয়ার অভিপ্রায়ে অভিযুক্তরা ওই মহিলাকে মারধর করে । তার আগে তিনি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে রাইসেন থানায় হুমকি ও শ্লীলতাহানির মামলা করেছিলেন । এরপরও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি ।

আরও পড়ুন : স্ত্রীকে অ্যাসিড দিয়ে খুনের চেষ্টা, অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার

ইতিমধ্যেই তাঁর গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে । জামওয়ারামগড়ের ডিএসপি শিবকুমার জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই ওই মহিলার পরিবারের সঙ্গে পাড়ার বাসিন্দাদের ঝামেলা চলছিল । এর আগেও দু'পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল । খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।