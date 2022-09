আলিগড়, 18 সেপ্টেম্বর: ঘটনার পর কেটে গিয়েছে 28 বছর । নিদারুণ যন্ত্রণা সইতে হয়েছে এতগুলো বছর । কিন্তু এবার আর চুপ থেকে যন্ত্রণা সহ্য করবেন না তিনি । তাঁর সঙ্গে হওয়া অন্যায়ের বিচার চাইবেন আইনের কাছে । এমনই প্রতিজ্ঞা করেছেন উত্তরপ্রদেশের এক মহিলা । পাশে পেয়েছেন স্বামীকেও । পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেছেন শেষমেশ (UP Woman Complained of Rape after 28 Years) ।

এখন নির্যাতিতার বয়স 35 । তাঁর অভিযোগ প্রায় 28 বছর আগে প্রথমবার তাঁর এক সৎ কাকা তাঁকে ধর্ষণ করে । তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন । একথা জানতে পেরে মা তাঁকে কয়েকটি ওষুধ খাইয়ে দেন । পাশাপাশি বলেন এনিয়ে আর কাউকে কোনও কথা না বলতে । এরপর অন্য এক কাকা আবারও তাঁকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ । এভাবে 19 বছর বয়স পর্যন্ত একাধিক বার একাধিক জায়গায় তিনি ধর্ষণের শিকার হয়েছেন । শুধু তাই নয় 2011 সালে এক সেনা আধিকারিকের সঙ্গে বিয়ের পর বাপের বাড়িতে গেলেও তাঁকে এধরনের পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হত বলে তাঁর দাবি । তবে সেসময় তিনি প্রতিরোধ করতে শুরু করায় অত্যাচারের তীব্রতা কমে আসে । কিন্তু ছোটবেলা থেকে বারবার এধরনের নির্যাতন সইতে না পেরে শেষমেশ স্বামীকে সব কথা খুলে বলেন । স্ত্রী'কে বিচার পাইয়ে দিতে উদ্যোগ নেন স্বামী ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছরের এপ্রিল মাসে নির্যাতিতার বাড়ি গিয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী ও স্ত্রী। অভিযোগ দুই কাকা-সহ পরিবারের বাকি সদস্যরা নির্যাতিতার স্বামীকে মারতে মারতে বাড়ি থেকে বের করে দেন । নির্যাতিতার মা-ও কাকাদের পক্ষ নেয় । এরপরও হাল ছাড়েননি স্বামী- স্ত্রী । একাধিক থানায় ঘুরে, একাধিক আইনি প্রক্রিয়ায় সামিল হয়ে শেষমেশ আলিগড় পুলিশের কাছে অভিযোগ দয়ের করেন তাঁরা। ধর্ষণ থেকে শুরু করে ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করা-সহ একাধিক ধারায় দায়ের হয় এফআইআর । ওই মহিলা থানার হাউস অফিসার সবিতা দ্বিবেদী জানিয়েছেন, একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে । সবদিক খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু হয়েছে ।