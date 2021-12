নয়া দিল্লি, 9 ডিসেম্বর : হঠাৎ মর্মান্তিক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় (Mi-17V-5 Military Transport Helicopter Crash) মারা গেলেন দেশের প্রথম সিডিএস বিপিন রাওয়াত (CDS General Bipin Rawat) ৷ বুধবার তামিলনাড়ু-কর্নাটক সীমানায় কুন্নুরের (Tamil Nadu-Karnatak, Coonoor) জঙ্গলে হেলিকপ্টার ভেঙে প্রাণ হারিয়েছেন তাঁর স্ত্রী এবং অন্য 11 জন সামরিক আধিকারিক ৷ একমাত্র জীবিত সদস্য গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিং (Group Captain Varun Singh) বর্তমানে চিকিৎসাধীন ৷

পরবর্তী চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (Next Chief of Defence Staff)

ফাঁকা হয়ে গেল দেশের তিন বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ ৷ এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন ওঠে, এবার তাহলে কে ? এই মুহূর্তে সাধারণ যুক্তিতে দেশের দ্বিতীয় সিডিএস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বর্তমান সেনাপ্রধান (Army chief) জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নারাভানের (General Manoj Mukund Naravane) ৷

2019 সালের 31 ডিসেম্বর দেশের প্রথম 'চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ' (Chief of Defence Staff) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন জেনারেল বিপিন রাওয়াত (General Bipin Rawat) ৷ দেশের তিন বাহিনীর ভার ছিল তাঁর কাঁধে ৷

পরবর্তী সেনা সর্বাধিনায়ক পদে কি এগিয়ে সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারাভানে (Manoj Mukund Naravane, Chief of the Army Staff (India) of the Indian Army) ?

সিডিএস হতে গেলে প্রথমত, তাঁকে দেশের স্থল, নৌ অথবা বায়ু সেনার কোনও একটির প্রধান হতে হবে ৷ দ্বিতীয়ত, সামরিক বাহিনীগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আধিকারিকই (senior-most officer) সেনা সর্বাধিনায়ক (CDS) হতে পারেন ৷

30 নভেম্বর দেশের নৌবাহিনীর প্রধান (Navy chief) নিযুক্ত হয়েছেন অ্যাডমিরাল আর হরি কুমার (Admiral R Hari Kumar) ৷ চিফ অফ ন্যাভাল স্টাফ (Chief of Naval Staff) হিসেবে তিনি সবেমাত্র আট দিন কাটিয়েছেন ৷ ভারতীয় বায়ু সেনার প্রধান (IAF chief) এয়ার চিফ মার্শাল (Air Chief Marshal) হিসেবে 30 সেপ্টেম্বর দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিবেক রাম চৌধুরী (Vivek Ram Chaudhari) ৷ তিনিও দু'মাসের কিছুটা বেশি সময় নৌবাহিনীর প্রধান পদে রয়েছেন ৷ এই মুহূর্তে দেশের সেনাপ্রধান এম এম নারাভানে এক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছেন (senior-most) ৷

দেশের বর্তমান সেনাপ্রধান হিসেবে জেনারেল নারাভানের মেয়াদ শেষ হচ্ছে 2022-এর এপ্রিলে ৷ কারণ 1960 সালের 22 এপ্রিল (22 April, 1960) তিনি মহারাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেন ৷ বর্তমানে তাঁর বয়স 61 বছর ৷ আর যে কোনও সেনাপ্রধানের নির্দিষ্ট সময়সীমা 3 বছর অথবা সংশ্লিষ্ট প্রধানের 62 বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত ৷ তাই 2022-এর এপ্রিলে সেনাপ্রধান হিসেবে তাঁর সময় শেষ হচ্ছে ৷

সেনাপ্রধান পদাধিকারীর ক্ষেত্রে 62 বছর বয়স পর্যন্ত সময়সীমা ধার্য করা থাকলেও সিডিএস পদের ক্ষেত্রে এরকম কোনও বাঁধাধরা সময়ের উল্লেখ নেই ৷ এই পরিস্থিতিতে জেনারেল এম এম নারাভানেকে যদি পরবর্তী সিডিএস হিসেবে নিয়োগ করা হয়, তাহলে তাঁকে অন্ততপক্ষে 3 বছরের জন্য দেশের সেনা সর্বাধিনায়ক পদে থাকতে হবে ৷ এদিকে তাঁর সেনাপ্রধান হিসেবে সময় শেষ হচ্ছে আগামী বছরের এপ্রিল মাসে ৷ তাই তিনি সিডিএস হলে এই মেয়াদ কার্যকর হবে না ৷ এতে তিনি হয় আরও 3 বছরের জন্য সিডিএস পদে থাকবেন ৷ তাতে তাঁর মেয়াদ 65 বছর বয়স পর্যন্ত বাড়তে পারে ৷ আর তাই সব দিক খতিয়ে দেখলে পরবর্তী সিডিএস হিসেবে নারাভানের নামই উঠে আসছে ৷ একজন সিডিএস (CDS) দেশের স্থল (army), নৌ (navy) আর বায়ু সেনার (air force) নেতৃত্ব দেন ৷

সেনাপ্রধান এম এম নারাভানে সিডিএস হলে তাঁর পদে কে ? (If M M Naravane becomes the next CDS)

যদি অভিজ্ঞতা বা দীর্ঘ সময়ের নিয়ম (rules of seniority) অনুসরণ করা হয়, তাহলে জেনারেল নারাভানের পদে আসতে পারেন নর্দান আর্মি কম্যান্ডার (Northern Army commander) লেফটেন্যান্ট জেনারেল (Lieutenant General) যোগেশ কুমার জোশী (Yogesh Kumar Joshi) অথবা সেনা উপপ্রধান (vice chief of the army) লেফটেন্যান্ট জেনারেল চণ্ডী প্রসাদ মোহান্তি (Chandi Prasad Mohanty) ৷ ঘটনাচক্রে, লেফটেন্যান্ট জেনারেল জোশী ভারতীয় বায়ু সেনা (IAF) এবং নৌবাহিনীর (Navy) প্রধান, দু'জনের থেকে বেশি অভিজ্ঞ ৷ তাই নারাভানে সিডিএস হলে পরবর্তী সেনাপ্রধান হতে পারেন জোশী ৷

