লখনউ, 17 মার্চ: 'কাশ্মীর ফাইলস'-এর মতো একটি ছবি যদি তৈরি হতে পারে, তাহলে অক্টোবর 2021-এর লখিমপুর খেরি হিংসা (Akhilesh Yadav on The Kashmir Files) নিয়েও একটি ফিল্ম হওয়া উচিত, লখিমপুর ফাইলস ৷ বিজেপিকে নিশানা করে এ কথা বললেন সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব (Why not Lakhimpur Files now asks Akhilesh)৷

বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত দ্য কাশ্মীর ফাইলস মুক্তি পায় 11 মার্চ ৷ 1990-এর দশকে কাশ্মীরী হিন্দুদের ভূস্বর্গ ছেড়ে যাওয়ার গল্প তুলে ধরা হয়েছে এই ছবিতে ৷ মুক্তির পরের দিন পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী, তাঁর স্ত্রী ও অভিনেত্রী পল্লবী যোশি এবং প্রযোজক অভিষেক-সহ ফিল্মের গোটা টিম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করেন ৷ এই ছবির ভূয়সী প্রশংসা করে কুশীলবদের অভিনন্দন জানান নমো (The Kashmir Files declared tax free in Uttar Pradesh) ৷ বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠকে দলের নেতা-কর্মীদের এই ছবি দেখার পরামর্শ দেন মোদি ৷ দ্য কাশ্মীর ফাইলসকে করমুক্ত করেছে উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, ত্রিপুরা, কর্নাটক ও গোয়া ৷

বুধবার সীতাপুরের (Lakhimpur Files) একটি অনুষ্ঠানের ফাঁকে সাংবাদিকদের এই ফিল্ম নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে অখিলেশ বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, "আপনাদের সীতাপুর তো লখিমপুর খেরির প্রতিবেশী জেলা ৷ কাশ্মীরের উপর যদি মুভি হয়ে থাকে, তাহলে লখিমপুর খেরির ঘটনা নিয়েও একটি ফিল্ম হওয়া উচিত ৷"

আরও পড়ুন: PM Modi on The Kashmir Files: বিজেপি সাংসদদের কাশ্মীর ফাইলস দেখার পরামর্শ মোদির, যোগীরাজ্যে কর ছাড়ের ঘোষণা

2021 সালের 3 অক্টোবর হিংসার আগুনে জ্বলে ওঠে লখিমপুর খেরি জেলা ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনির ছেলে কৃষি বিলের প্রতিবাদে আন্দোলনরত কৃষকদের উপর দিয়ে এসইউভি চালিয়ে দেন বলে অভিযোগ ৷ এই ঘটনায় চারজন কৃষক ও একজন সাংবাদিকের মৃত্যু হয় ৷ এই ঘটনার পর যে উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়, সেই হিংসায় প্রাণ যায় আরও তিনজনের ৷ সেই ঘটনা নিয়েই আজ বিজেপিকে বিঁধেছেন সপা প্রধান ৷

উত্তরপ্রদেশে ভোটপর্ব মেটার পর আজই প্রথম লখনউয়ের বাইরে সফরে যান অখিলেশ ৷ এ বারের ভোটে 255টি আসনে জয়লাভ করে ফের ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি ৷ সপা পেয়েছে 111টি আসন ৷ আর তাদের শরিকরা পেয়েছে 14টি আসন ৷ তবে তাঁর দল নির্বাচনে নৈতিক জয় পেয়েছে বলে দাবি করেন অখিলেশ ৷

আরও পড়ুন: Kangana on The Kashmir Files : বুলি দাউদরা গভীর আঘাত পেয়েছে, কাশ্মীর ফাইলস নিয়ে কটাক্ষ কঙ্গনার

তাঁর কথায়, "নির্বাচনে নৈতিক জয় পেয়েছে সপা ও তার শরিকরা ৷ জনতা সপাকেই বিজেপির বিকল্প হিসেবে ভেবেছে ৷ আমাদের আসন ও ভোটের শেয়ার তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বেড়েছে ৷ অপরদিকে, বিজেপির আসন কমেছে ৷ ভবিষ্যতে বিজেপির আসন আরও কমবে ৷"