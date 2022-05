নয়াদিল্লি, 26 মে : মৃত্যুদণ্ডের বদলে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে এনআইএ আদালত ৷ বুধবার দিল্লির এনআইএ কোর্ট কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা ইয়াসিন মালিকের বিরুদ্ধে এই রায় ঘোষণা করেছে ৷ জঙ্গিদের অর্থসাহায্য মামলায় বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনে (UAPA) 19 মে তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল আদালত (NIA Court in Delhi awards life imprisonment to Yasin Malik) ৷

সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, জঙ্গিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে অভিযুক্ত ইয়াসিন মালিকের জন্য মৃত্যুদণ্ড চেয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ এজেন্সি সূত্র অনুযায়ী, রায় ঘোষণার আগে এনআইএ আদালতের বিশেষ বিচারক প্রবীণ সিং জানান, ইয়াসিন মালিকই কাশ্মীরিদের দেশ ছেড়ে যাওয়ার দায়ী ৷ তবে নির্বিকার ইয়াসিন মালিক ৷ কোনও অবস্থাতেই তিনি সাজা মকুবের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করবেন না বলে জানিয়েছেন ৷ পাকিস্তানের মন্ত্রী, নেতারা আদালতের এই রায়ের তীব্র সমালোচনা করেছেন ৷

কে এই ইয়াসিন মালিক (Who is Kashmiri separatist leader Yasin Malik) ?

জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরে ঘনজনবসতিপূর্ণ এলাকা মাইসুমায় (Maisuma locality of Srinagar) 1966 সালের 3 এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন ইয়াসিন মালিক ৷

ছোট থেকেই উপত্যকায় অশান্তি দেখেছেন ইয়াসিন ৷ 1980-তে একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার ও সেনার মধ্যে সংঘাতের ঘটনা তাঁকে প্রভাবিত করে ৷ টালা পার্টি গঠন করেন, পরে যার নাম হয় ইসলামিক স্টুডেন্টস লিগ ৷

তিনি জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট-এর (Jammu Kashmir Liberation Front, JKLF) চেয়ারম্যান ৷

1994-তে তিনি সশস্ত্র আন্দোলনের পথ ছেড়ে কাশ্মীর (Kashmir conflict) নিয়ে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের পথ বেছে নেন ৷

2022-এ ইয়াসিন মালিক দোষী সাব্যস্ত হন ৷ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, অপরাধমূলক কাজকর্ম, জঙ্গিদের অর্থসাহায্য, ইউএপিএ (Unlawful Activities Prevention Act, UAPA) আইনে অভিযোগ দায়ের হয় ৷

ইয়াসিন মালিকের বিরুদ্ধে গঠিত চার্জশিট কী বলছে (What does the chargesheet say about Yasin Malik's offences?) ?

নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকে মালিককে গ্রেফতার করা হয় ৷ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি অস্ত্রের রাজনীতি ছেড়ে দেন ৷

1993-তে জেকেএলএফ-কে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে ঘোষণা করে কাশ্মীরের এই নেতা ৷ অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী অল পার্টি হুরিয়াত কনফারেন্স (All Parties Hurriyat Conference, APHC) বা এপিএইচসি-র সঙ্গে যুক্ত হন ৷ পরে এই গোষ্ঠীর থেকেও দূরে সরে যান মালিক ৷

এনআইএ তাঁর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির দাবি জানিয়েছিল ৷ কিন্তু তাঁকে আজীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় আদালত ৷

1988-তে ইয়াসিন মালিক ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে এলওসি (LOC) পেরিয়ে পাকিস্তানে যান এবং সেখানে অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ দিতেন ৷

26 ফেব্রুয়ারি, 2019 ৷ ইয়াসিন মালিকের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে অপরাধেমূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রমাণস্বরূপ কাগজপত্র, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি পাওয়া যায় ৷ পুলিশ সেগুলি বাজেয়াপ্ত করে ৷

জম্মু ও কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে 10 এপ্রিল, 2019 তিনি গ্রেফতার হন ৷ চার্জশিটে তিনি 14 নং অভিযুক্ত ছিলেন ৷ 2017 সালে এনআইএ উপত্যকায় বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর সন্ধান পেয়েছিল ৷

2016-য় এসএএস গিলানি এবং মিরওয়াইজ উমর ফারুক 'জয়েন্ট রেজিসট্যান্স লিডারশিপ' বা জেআরএল (Joint Resistance Leadership, JRL) দল গঠন করেন ৷ তাদের সঙ্গে ছিলেন ইয়াসিন মালিক ৷

জেআরএল জনসাধারণকে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, হরতাল, বনধ, রাস্তা অবরোধ এবং আরও নানারকম শান্তি ভঙ্গকারী কার্যকলাপ করতে প্ররোচনা দিত ৷ সমাজে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হতে থাকে ৷

ইয়াসিন মালিক এ ধরনের প্রতিবাদমূলক কাজকর্মে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ৷

2016-র 6-16 অগস্ট পর্যন্ত সময়ে হুরিয়াত গোষ্ঠীর প্রতিবাদ কর্মসূচির একটি ক্যালেন্ডার পাওয়া যায় মালিকের বাড়ি থেকে ৷ তাতে এএইচপিসি-র চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর রয়েছে ৷

এই সময় ঘন ঘন হিংসাত্মক প্রতিবাদে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল উপত্যকা ৷ পাথর ছোড়া এবং অন্য আইন-বিরুদ্ধ কাজকর্মে 89টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল ৷

তদন্তে ইয়াসিন মালিকের বিরুদ্ধে অন্য দোষীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় ৷

ইয়াসিন মালিকের বাড়ি থেকে হিজব-উল-মুজাহিদিনের (Hizb-ul-Mujahideen) লেটারহেড পাওয়া যায় ৷

কাশ্মীরে পাথর ছোড়াছুড়ি একটা পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল ৷ ইয়াসিন মালিক এবং শাহিদ উল ইসলামের ফেসবুক চ্যাটে তার খোঁজ পাওয়া যায় ৷

জম্মু ও কাশ্মীরের 'স্বাধীনতা সংগ্রাম'-এর নাম করে নাশকতাবাদী কাজকর্ম এবং আরও নানাবিধ আইন-বিরুদ্ধ কাজ চালানোর জন্য টাকা জোগাড় করতেন ইয়াসিন ৷ দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় এই মেল পাঠানো হয়েছে ৷ তাঁর ই-মেল থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা গিয়েছে ৷

ইয়াসিন হাফিজ সইদের সঙ্গে একই মঞ্চে রয়েছেন ৷ একে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ৷ মালিক অবশ্য বিরোধিতা করে জানিয়েছেন, তিনি হাফিজ সইদকে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাননি ৷

ইয়াসিন মালিক জাহুর আহমদ শাহ ওয়াতালির কাছ থেকে টাকা পেয়েছিলেন ৷ জাহুর আবার এই টাকাটা হাফিজ সইদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন ৷ তবে মালিকের যুক্তি, টাকা পাওয়া মানেই এটা নয় যে সেটা জঙ্গি সংগঠনের জন্য ৷

বেশ কিছু ইমেল থেকে জানা গিয়েছে, ইয়াসিন মালিক জেকেএলএফ-এর জন্য টাকা জোগাড় করছিলেন ৷ এতে ইউএপিএ আইনে অভিযুক্ত হন তিনি ৷

