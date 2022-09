কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: প্রায় দু’দশক পর কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচন হতে চলেছে ভোটাভুটিতে । আজ বৃহস্পতিবার অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির (All India Congress Committee, AICC) সভাপতি নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ । সবচেয়ে বেশি সময় ধরে এই পদে রয়েছেন সোনিয়া গান্ধি ৷ এবার তাঁর উত্তরসূরি কে ? নির্বাচনে ইতিমধ্যে প্রার্থী শশী থারুর (Shashi Tharoor), যিনি জি-23 দলের সদস্য ৷ তাঁর প্রতিপক্ষ রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলত (Ashok Gehlot) । তিনি শেষ মুহূর্তে প্রার্থী হতে রাজি হলেও রাহুল গান্ধিকেই সভাপতি হিসেবে চেয়েছেন এবং জানিয়েছেন তিনি ফের সোনিয়া-পুত্রের সঙ্গে কথা বলবেন (Lok Sabha MP Adhir Ranjan Chowdhury says West Bengal Pradesh Congress wants Rahul Gandhi as Congress President ) ৷

তবে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে । বরং, প্রদেশ কংগ্রেস ফের গান্ধি পরিবারের সদস্যের হাতেই দলের ব্যাটন দেখতে চাইছে । ইতিমধ্যে প্রদেশের তরফে সোনিয়া গান্ধির উত্তরসূরি হিসেবে রাহুল গান্ধিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে সমর্থন জানিয়ে প্রস্তাব পাস করেছে । দিন কয়েক আগে কলকাতার সুবর্ণ বণিক সমাজ হলে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করেন কংগ্রেস সভাপতি তথা লোকসভার সাংসদ অধীর চৌধুরী । সূত্রের খবর, সেখানে রাহুলকে সভাপতি পদে চেয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তিনি । পরে সেই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছে বলেই দলীয় সূত্রে খবর ।

আরও পড়ুন: কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, সোনিয়ার পর কে ?

জানা গিয়েছে, এই প্রস্তাব পেশের সময় প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অধীর বলেন, "দেশের গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব, ধর্মীয় নিরপেক্ষতা এবং সাংবিধানিক কাঠামো রক্ষায় রাহুল গান্ধি উপযুক্ত" ৷ এই প্রস্তাব পাসের বিষয়টি পরে স্বীকার করে নেন অধীররঞ্জন চৌধুরী । দলের সভাপতি নির্বাচনের পরেই রাজ্যগুলিতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ও পদাধিকারী নির্বাচন হয়ে থাকে । সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পদাধিকার নির্বাচনের দায়িত্ব সর্বভারতীয় সভাপতি উপরেই অর্পণ করা প্রস্তাবও পাস হয়েছে এই বৈঠকে । তাই, সব মিলিয়ে 2022 সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি কে হবেন, তাঁর উপর নির্ভর করছে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ও পদাধিকারীদের ভবিষ্যৎ ।