কলকাতা, 22 জানুয়ারি : যে কোন রাজ্যের অর্থনৈতিক হাল কী রকম, সেটা মাপার একটা আর্থিক পরিমিতি হল সেই রাজ্যের অর্থনৈতিক যৌগিক সূত্র । একে ইংরিজিতে বলা হয় পারফরম্যান্স কম্পোজিট ইনডেক্স (Performance Composite Index) । এই অর্থনৈতিক যৌগিক সূত্রর গণনা করা হয় চারটি জিনিসের উপর ভিত্তি করে । এই চারটি জিনিস হল কর্মসংস্থান, গড় পারিবারিক আয়, শিল্পজাত মুনাফা এবং রাজস্ব ।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী, অর্থনীতির যৌগিক সূত্রের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সবথেকে পিছিয়ে এবং সারা দেশের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ তলানিতে থাকা রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম । সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে (RBI Working Paper No. 04/2022 : States’ Fiscal Performance and Yield Spreads on Market Borrowings in India ) । সেই রিপোর্টে 2014-15 থেকে 2018-19 অর্থবর্ষ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন আর্থিক পরিমিতির দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে । বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন আর্থিক পরিমিতির দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে এই রিপোর্টে । এই পরিমিতি হল যৌগিক সূত্র ।

এই রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, চারটি পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ডের মধ্যে অর্থনীতির যৌগিক সূত্রের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ধারাবাহিকভাবে চতুর্থ অর্থাৎ শেষ স্থানে । সারা দেশের মোট 28টি রাজ্যের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ তলানিতে থাকা রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম ।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, 2015-16, 2016-17 এবং 2017-18 এই তিনটি অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ একুশতম স্থানে ছিল । 2014-15 অর্থবর্ষে ওই একই নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল কুড়িতম স্থানে । যদিও 2018-19 অর্থবর্ষে অল্প উন্নতি করে পশ্চিমবঙ্গ ছিল উনিশতম স্থানে ।

2015 থেকে 2018 সালের চার অর্থবর্ষে উল্লেখযোগ্য ভাবে উন্নতি করেছে ওড়িশা । 2014-15 সালে সারা দেশের নিরিখে ওড়িশা ছিল চোদ্দতম স্থানে । যেটা 2015-16 এবং 2016-17 অর্থবর্ষে আরও উন্নত হয় । এই দুই অর্থবর্ষে ওড়িশা ছিল এগারোতম স্থানে । 2017-18-তে আরও উন্নতি করে ওড়িশার স্থান হয় নবম এবং 2018-19 অর্থবর্ষে অভূতপূর্ব উন্নতি করে ওড়িশা উঠে আসে দ্বিতীয় স্থানে ।

এবার দেখা যাক পশ্চিমবঙ্গের আর একটি পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের পরিস্থিতি । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, যৌগিক সূত্রের নিরিখে 2014-15 সালে সারা দেশের নিরিখে ঝাড়খণ্ড ছিল বারোতম স্থানে, যেটা 2015-16 এবং 2016-17 অর্থবর্ষে নেমে যায় চোদ্দতম স্থানে । কিন্তু 2017-18 অর্থবর্ষে কিছুটা উন্নতি করে ঝাড়খণ্ডের স্থান হয় একাদশ । 2018-19 অর্থবর্ষে ফের অবনতি হয়ে রাজ্যটি দাঁড়ায় তেরোতম স্থানে ।

বিহারের ক্ষেত্রে গ্রাফটা ধারাবাহিকভাবে ওঠানামা করেছে । যৌগিক সূত্রের নিরিখে 2014-15 সালে সারা দেশের নিরিখে বিহার ছিল আঠারোতম স্থানে । 2015-16 সালে উন্নতি করে সারা দেশের মধ্যে বিহারের স্থান হয় ষোলতম । 2016-17 সালে আরও উন্নতি করে এই রাজ্য দাঁড়ায় পনেরোতম স্থানে । কিন্তু এরপরে আবার গ্রাফ নামে । 2017-18 এবং 2018-19 পরপর দুই অর্থবর্ষে সারা দেশের নিরিখে বিহারের স্থান হয় যথাক্রমে সতেরো এবং কুড়িতম ।

অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, বিহারের ক্ষেত্রে এই গ্রাফের ওঠানামার কারণ ঝাড়খণ্ড বিহারের থেকে আলাদা হওয়া । ঝাড়খণ্ড আলাদা হওয়ার পরই বিহারের শিল্পে এবং অর্থনীতিতে ভাটা দেখা দেয় । কারণ জামশেদপুরের মতো বড় শিল্পতালুকগুলো সবই চলে যায় ঝাড়খণ্ডে । বিহারের তখন সম্বল হয় শুধু আবগারি শুল্ক রাজস্ব আদায় । তারপর আবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার মদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ফলে আবগারি শুল্কও শূন্য হয়ে যায় এবং রাজ্যের অর্থনীতিতে ভাঁটা আসে ।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে জমিনীতি এবং স্পেশাল ইকোনমিক জোন বা এসইজেড নীতির ফলে শিল্পক্ষেত্রে ভাটা এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য আবগারি শুল্কের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতার জন্যই যৌগিক সূত্রের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গে এই বেহাল দশা ।

