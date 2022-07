নয়াদিল্লি, 7 জুলাই: মোবাইল প্রস্তুতকারক সংস্থা ভিভো-র ভারতের দুই ডিরেক্টর দেশ ছেড়েছেন, এমনটাই সন্দেহ করা হচ্ছে ৷ সূত্রে জানা গিয়েছে, চিনের এই সংস্থাটির বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ সেই তদন্তে নেমে সংস্থাটির 44টি শাখায় তল্লাশি চালিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি ৷ এরপর বুধবার দুই ডিরেক্টর ঝেনশেং উ (Zhengshen Ou) এবং ঝাং জি (Zhang Jie) দেশ ছেড়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে (Vivo India two directors leave country as ED intensifies money laundering probe, says source) ৷

বুধবার ভারতে চিনের দূতাবাসের মুখপাত্র ওয়াং জিয়াজিয়ং (Wang Xiaojian) আর্থিক প্রতারণা এবং ইডি-তল্লাশি প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, চিন সরকার সবসময় চিনের কোম্পানিগুলিকে অন্য দেশের নিয়ম, আইন মেনে চলতে নির্দেশ দেয় ৷ পাশাপাশি চিনের কোম্পানিকেও তাদের যোগ্য অধিকার রক্ষার্থে সমর্থন করবে চিন সরকার ৷

তবে চিন ভারত সরকারের এই তদন্তে বিরক্তি প্রকাশ করেছে ৷ চিন দূতাবাসের মুখপাত্র জানিয়েছেন, ভারতের পক্ষ থেকে চিনের কোম্পানিগুলিতে এত ঘন ঘন তদন্তে সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটছে ৷ কোম্পানির সুনাম নষ্ট হচ্ছে ৷ তাছাড়া ভারতে ব্যবসায়িক পরিবেশের উন্নতিতেও বাধা সৃষ্টি করছে ৷ এতে চিন-সহ অন্য দেশগুলিও ভারতে ব্যবসা করার আগ্রহ এবং আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে ৷

2021-এ চিন-ভারত দ্বিপাক্ষিক ব্যবসার আয়তন 100 বিলিয়ন মার্কিন ডলার (10 হাজার মার্কিন ডলার) ছাড়িয়ে রেকর্ড গড়েছে, মনে করিয়ে দিয়েছে চিন দূতাবাস ৷ ভারত যেন আইন-শৃঙ্খলার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তদন্ত করে, স্পষ্ট বক্তব্য চিনের ৷ যেখানে চিন ভারতে বিনিয়োগের জন্য স্বচ্ছ, যথার্থ এবং বৈষম্যবিহীন ব্যবসায়িক আবহাওয়া পাবে ৷

ভারতে চিনের দূতাবাসের বক্তব্য

মঙ্গলবার, 5 জুলাই তদন্তকারী সংস্থা ইডি উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং দক্ষিণের কয়েকটি রাজ্য-সহ ভিভো-র 44টি শাখায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে ৷ এই মামলাটির দায়িত্বে রয়েছে সিবিআই ৷ এছাড়া আয়কর দফতর এবং কর্পোরেট মন্ত্রকও চিনে-কোম্পানির উপর নজর রাখছে ৷ ইডি-অভিযান চিনে সংস্থাটির বিরুদ্ধে তদন্তকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি পদক্ষেপ মাত্র ৷ প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট লঙ্ঘনের ভিত্তিতে (Prevention of Money Laundering act, PMLA) ইডি তল্লাশি চালিয়েছে ৷

এ বছরের এপ্রিলেই ভিভো-র মালিকানা এবং আর্থিক রিপোর্টে উল্লেখযোগ্য কোনও দুর্নীতি আছে কি না, তা নিয়ে অনুসন্ধান চালায় কেন্দ্রীয় সরকার ৷ তারপর জুলাইয়ে এই ইডি অভিযান ৷ এতে কি চিন-ভারত সম্পর্ক আরও তিক্ত হওয়ার পথে ? কী পদক্ষেপ করবে পিপল'স রিপাবলিক অফ চায়না ?