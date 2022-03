ভোপাল, 26 মার্চ : মধ্যপ্রদেশের ভোপালে ‘গণহত্যা নিয়ে জাদুঘর’ তৈরির প্রস্তাব দিলেন ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ সিনেমার পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রি (Vivek Agnihotri Suggests Genocide Museum on Kashmir in Bhopal) ৷ আর তাঁর এই প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহ্বান ৷ পাশাপাশি, মধ্যপ্রদেশে বসবাসকারী কাশ্মীরী পণ্ডিত কমিউনিটির তরফেও তাঁকে এ নিয়ে সাহায্য করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ৷ ভোপালে একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে যোগ দিতে যান বিবেক অগ্নিহোত্রি ৷ সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহ্বানকে এই প্রস্তাব দেন তিনি ৷

জানা গিয়েছে, বিবেক অগ্নিহোত্রি মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজের কাছে একটি জাদুঘর তৈরির প্রস্তাব রাখেন ৷ সেখানেই শিবরাজ সিং চৌহ্বানের তরফে তাঁকে জানানো হয়, মধ্যপ্রদেশ সরকার তাঁর সঙ্গে সবসময় রয়েছে (MP CM Shivraj Chouhan Gives Full Support to Vivek Agnihotri for His Genocide Museum) ৷ আর তাঁকে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে অনুরোধ করেছেন ৷ শিবরাজ সিং চৌহ্বান বলেন, ‘‘কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত পণ্ডিতদের কষ্ট সমগ্র বিশ্ব জানে ৷ আমাদের সরকার সকল প্রকার সুযোগ এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য করবে গণহত্যার জাদুঘর তৈরি করতে ৷’’

সূত্র মারফত পাওয়া খবর অনুযায়ী, ওই জাদুঘরে 1990 সালে কাশ্মীর থেকে পণ্ডিতদের বিতারণ এবং হত্যা-সহ একাধিক বিষয়ে নথি রাখা থাকবে ৷ ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ সিনেমায় এই বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে ৷ এমনকি একাধিক রাজ্য সরকার এই সিনেমাটি দেখানোর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ করছাড় দিয়েছে ৷ এমনকি সিনেমাটি বক্স অফিসে ব্লকবাস্টার হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে 200 কোটির বেশি ব্যবসা করে ফেলেছে সিনেমাটি ৷

