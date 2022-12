নয়াদিল্লি, 13 ডিসেম্বর: 21 বছর কেটে গিয়েছে ৷ কিন্তু মুছে যায়নি 13 ডিসেম্বর, 2001 সালের জঙ্গি হামলার স্মৃতি ৷ সংসদ আক্রমণ করেছিল লস্কর-ই-তইবা জঙ্গিরা ৷ শহিদ হয়েছিলেন কর্তব্যরত নিরাপত্তারক্ষীরা ৷ তাই আজ সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগে শহিদ জওয়ানদের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন উপ-রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকড় (Vice President and Rajya Sabha chairman Jagdeep Dhankhar), লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অন্য নেতারা ৷ শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি, সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী (Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge, Adhir Ranjan Chowdhury pays tribute to victims of Parliament Attack 2001 ) ৷

অধিবেশন শুরুর আগে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা (Lok Sabha Speaker Om Birla) বলেন, "13 ডিসেম্বরের কাপুরুষোচিত আক্রমণকে আমরা মনে রেখেছি ৷ তাঁদের কথাও মনে আছে, যে নিরাপত্তাকর্মীরা সাহসের সঙ্গে লড়াই করে গণতন্ত্রের প্রতীককে রক্ষা করেছিলেন ৷ তাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের কথাও মনে আছে ৷" রাজ্যসভার উপাধ্যক্ষও অধিবেশন শুরুর আগে 13 ডিসেম্বর শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান ৷

13 ডিসেম্বর, 2001 সালে লস্কর-ই-তইবা ও জৈশ-ই-মহম্মদের মোট পাঁচ জন জঙ্গি সংসদে হামলা চালায় ৷ তারা একটি গাড়িতে এসেছিল ৷ তাতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং সংসদের স্টিকার লাগানো ছিল ৷ সে সময় সংসদের ভিতরে একশোরও বেশি লোক ছিল ৷ এর মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতারা ৷ হামলাকারীরা একটি ভুয়ো পরিচয়পত্র দেখিয়ে নিরাপত্তা টপকে গাড়ি চালিয়ে সংসদ চত্বরে ঢুকে পড়ে ৷ তাদের কাছে একে-47 রাইফেল, গ্রেনেড লঞ্চার, পিস্তল ছিল ৷

জঙ্গি হামলার সময় ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন কৃষাণ কান্ত (Krishan Kant) ৷ তিনিও সংসদ ভবনের মধ্যে ছিলেন ৷ তাঁর গাড়িতে ধাক্কা মারে জঙ্গিদের গাড়ি ৷ জঙ্গিরা গুলি চালাতে শুরু করে ৷ উপরাষ্ট্রপতির দেহরক্ষী ও নিরাপত্তারক্ষীরা জঙ্গিদের লক্ষ্য করে পালটা গুলি চালায় ৷ এরপর কম্পাউন্ডের গেট বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ এবং দিল্লি পুলিশের আধিকারিকরা জানায়, বন্দুকবাজরা পাকিস্তান থেকে নির্দেশ পাচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী হামলা করছে ৷ জানা যায়, পাকিস্তান ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স বা আইএসআই এর পরিচালনায় সংসদে আক্রমণ চালানো হয়েছিল ৷ এই মর্মান্তিক ঘটনায় 5 জন দিল্লি পুলিশ আধিকারিক, 2 জন সংসদের নিরাপত্তারক্ষী আধিকারিক, একজন সিআরপিএফ কনস্টেবল, একজন বাগানের মালির প্রাণ গিয়েছে ৷