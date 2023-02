বারাণসী, 25 ফেব্রুয়ারি: বিরল অস্ত্রোপচার হল দেশে ৷ ক্যানসার আক্রান্তের শরীর থেকে 30 কেজি ওজনের টিউমার বাদ দিলেন চিকিৎসকেরা ৷ ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর ৷ বারণসী মহামান্য পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য ক্যানসার সেন্টারে 6 ঘণ্টার দীর্ঘ এই অস্ত্রোপচার করেন চিকিৎসকেরা ৷ সম্ভবত, এর চেয়ে বড় আকারের টিউমার অস্ত্রোপচার দেশে আগে কখনও হয়নি (Doctors operate huge size of tumor in cancer patient stomach in Varanasi) ৷

হাসপাতালের অস্ত্রোপচার বিভাগের অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক ডাঃ মায়াঙ্ক ত্রিপাঠী জানান, রোগীর বয়স 55 বছর ৷ তিনি ক্যানসার আক্রান্ত ৷ রোগী পেটে যন্ত্রণা অনুভব করছিলেন ৷ তা ক্রমশ বেড়ে চলেছিল ৷ যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পেটের আকারও ক্রমশ বড় হয়ে যাচ্ছিল ৷ তাঁর পেটের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করা হয় ৷ তাতে দেখা যায়, ক্যানসার আক্রান্ত রোগীর পেটে একটি বিশাল মাংসপিণ্ড বা টিউমার রয়েছে ৷ এই অস্ত্রোপচারে চিকিৎসকদের একটি বিশেষ দল গঠন করা হয় ৷ তাঁরা সফল ভাবে 30 কেজি ওজনের ওই টিউমারটি রোগীর শরীর থেকে বাদ দিয়েছেন ৷

চিকিৎসক মায়াঙ্ক ত্রিপাঠী আরও জানান, এই রোগীর ক্যানসারের ধরন বিরল ৷ তিনি 'রেট্রোপেরিটোনিয়াল লাইপোসারকোমা' নামক ক্যানসারে আক্রান্ত ৷ টিউমারটির অবস্থানও ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় ছিল ৷ তাঁর পেটের ভিতরে রক্তনালির কাছে এই বিশাল আকারের টিউমারটি হয়েছিল ৷ ওই অংশটি শরীরের সংবেদনশীল অংশ ৷ টিউমারটি 6 সেমি দীর্ঘ, 46 মিটার চওড়া ৷ এর ওজন 12 জন সদ্যোজাতের ওজনের সমান ৷ হয়তো দেশে এটাই এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড়ো ক্যানসার টিউমার অস্ত্রোপচার ৷

পশ্চিমবঙ্গেও এ ধরনের বিরল টিউমার অস্ত্রোপচার হয়েছে ৷ কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে তরুণীর ডিম্বাশয় থেকে 12 কেজি ওজনের টিউমার বাদ দেন চিকিৎসকেরা ৷ ওই রোগীর বয়স মাত্র 19 বছর ৷ তিনি সন্তান প্রসবের পর এই অস্ত্রোপচার হয় ৷ আরও কয়েকটি এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে । তবে বারাণসীতে যা হল তা যে দেশের চিকিৎসকদের কাছে নজির হয়ে থাকবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না ।