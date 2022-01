দেরাদুন, 22 জানুয়ারি : পাঠানকোট-লুধিয়ানা বিস্ফোরণের (Pathankot Ludhiana blast) ঘটনা চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হল ৷ এই চারজনকে গ্রেফতার করেছে উত্তরাখণ্ডের এসটিএফ (Uttarakhand STF arrest four accused of Pathankot Ludhiana blast) ৷ ওই রাজ্যের উধম সিং নগরের কলাখেড়া এলাকা থেকে ওই চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে (Punjab Blast Four accused arrested) ৷ ধৃতদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজও উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷

পঞ্জাবের ওই বিস্ফোরণগুলির ঘটনায় মূল ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে অভিযুক্ত সুখপ্রীত সিং ওরফে সুখী ৷ যে চারজনকে উত্তরাখণ্ডের এসটিএফ (Uttarakhand STF) গ্রেফতার করেছে, তারা সুখীকে আশ্রয় দিয়েছিল বলে অভিযোগ ৷ তদন্তকারীদের অনুমান, সুখী ও এই চারজনের সঙ্গে কানাডাস্থিত খালিস্তানি টাইগার ফোর্সের যোগসাজশ রয়েছে ৷

ধৃতদের জেরা করে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন যে কানাডা-সহ বেশ কয়েকটি দেশের ফোন নম্বরে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কথা বলত এই চারজন ৷ সুখীকে তারা থাকার জায়গা দিয়েছিল ৷ পরে পালিয়ে যেতেও সাহায্য করে ৷ তদন্তকারীদের ধারণা, এই চারজনকে জেরা করেই সুখপ্রীত সিংয়ের হদিশ পাওয়া যাবে ৷

আরও পড়ুন : Ludhiana court blast update : লুধিয়ানা আদালতে বিস্ফোরণের নেপথ্যে ড্রাগ মাফিয়া, দাবি পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর