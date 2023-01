বান্দা (উত্তরপ্রদেশ), 15 জানুয়ারি: দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করেছিলেন উত্তর প্রদেশের বান্দার বাসিন্দা এক মহিলা ৷ শনিবার তিনি গণধর্ষণের শিকার হন বলে অভিযোগ ওই মহিলার (allegation of gangrape in UP) ৷ কিন্তু রবিবার অন্যদিকে মোড় নিয়েছে এই ঘটনা ৷ কারণ উত্তরপ্রদেশ পুলিশের দাবি, কোনও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি, ওই মহিলা মিথ্যা অভিযোগ করছেন ৷

মহিলার অভিযোগ ছিল, দেহাত কোতওয়ালি এলাকায় শনিবার তাঁকে ধর্ষণ করে দুই ব্যক্তি ৷ বাধা দিলে তাঁর গোপনাঙ্গে কাঁচের বোতলও ঢুকিয়ে দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন ওই মহিলা ৷ তবে বান্দার পুলিশ সুপার অভিনন্দন জানিয়েছেন গণধর্ষণ ও অত্যাচারের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ৷ তবে পুলিশ জানিয়েছে, ওই মহিলা তাঁর শ্লীলতাহানির যে অভিযোগ করেছেন, তার সত্যতা থাকতেও পারে ৷ এই ঘটনার তদন্তে নেমে 2 ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে (rape allegation in Banda) ৷

এই প্রসঙ্গে বান্দা পুলিশের তরফে একটি টুইটে লেখা হয়েছে, "দেহাত কোতওয়ালি এলাকার ঘটনায় শ্লীলতাহানির বিষয়টি সামনে এসেছে ৷ 2 ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ এরপর প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করা হবে ৷ তবে গণধর্ষণের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ৷"

মহিলা পুলিশকে জানিয়েছেন, শনিবার সন্ধ্যার পর যখন তিনি তাঁর স্বামীর মোটরবাইকে চেপে গ্রামে ফিরছিলেন সেসময়ে তাঁর শ্বশুরবাড়ির গ্রামের 2 ব্যাক্তি অন্য আরেকটি বাইকে করে তাঁদের সঙ্গে যেতে শুরু করেন ৷ মহিলার অভিযোগ, একসময় তাঁকে ও তাঁর স্বামীকে মদ খাওয়ানো হয় ৷ এরপরেই তাঁর স্বামীকে নেশার ঘোরে অন্যত্র পাঠিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ মহিলার ৷

আরও পড়ুন: 'পলাতক' অভিযুক্তকে থানায় বসিয়ে আপ্যায়ন ! মন্ত্রীর নির্দেশে সাসপেন্ড 2 পুলিশ আধিকারিক

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্তে নেমে জানা গিয়েছে মহিলার চিৎকার শুনে ওইদিন স্থানীয় কিছু মানুষ পুলিশে খবর দেন ৷ পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই মহিলার সঙ্গে কথা বলে 2 ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে ৷ যদিও আরেক অভিযুক্ত পলাতক (police says rape allegation in Banda is baseless)৷