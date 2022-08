মেরঠ, 7 অগস্ট: ফের অনারকিলিং-এর চেষ্টা উত্তরপ্রদেশে ৷ ভিন জাতের প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না-করায়, নিজের মেয়েকে খুন করার জন্য সুপারি দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে (Man gives contract to kill daughter)৷ জানা গিয়েছে, 17 বছরের কন্যাকে খুন করার জন্য হাসপাতালের এক ওয়ার্ড বয়কে এক লক্ষ টাকার সুপারি দিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি (UP Honour Killing Attempt)৷ তাঁর কথা শুনেই সেই কিশোরীকে অত্যধিকের ডোজের পটাশিয়াম ক্লোরাইড ইঞ্জেকশন দেন ওই ওয়ার্ড বয় !

হাসপাতালে আচমকা মেয়েটির শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ডাক্তাররা পরীক্ষা-নীরিক্ষা করলে তাঁদের নজরে আসে যে, মেয়েটিকে হাই ডোজের পটাশিয়াম ক্লোরাইড ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে ৷ এই ঘটনায় মেয়েটির বাবা নবীন কুমার, হাসপাতালের ওয়ার্ড বয় নরেশ কুমার ও হাসপাতালেরই এক মহিলা কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷

শুক্রবার রাতে কঙ্করখেদা হাসপাতালে মেয়েকে ভর্তি করান নবীন কুমার ৷ কিন্তু মেয়েটির শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাকে মোদিপুরমে ফিউচার প্লাস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ সিসিটিভি-র ফুটেজে দেখা যায়, হাসপাতালের ওয়ার্ড বয় নরেশ কুমার ওই কিশোরীকে ইঞ্জেকশনটি দিয়েছেন ৷ এরপরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷

পুলিশের জেরার মুখে নরেশ জানিয়েছেন, মেয়েটিকে খুন করার জন্য তাঁকে এক লাখ টাকার সুপারি দিয়েছিলেন মেয়েটির বাবা নবীন ৷ সে জন্যই ডাক্তারের বেশ ধরে ওই মহিলা কর্মীর সাহায্যে আইসিইউ-তে ঢুকে কিশোরীকে ইঞ্জেকশন দেন নরেশ ৷ তিনি দোষ স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নবীন ও ওই মহিলা কর্মীকে গ্রেফতার করা হয় ৷

নবীন পুলিশকে জানিয়েছেন, তাঁর কন্যা ভিন জাতের এক যুবকের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন ৷ পরিবারের সবাই বারবার অনুরোধ করা সত্বেও মেয়ে সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে রাজি ছিল না বলে জানিয়েছেন নবীন ৷ বাবার উপর রাগ করে টেরাস থেকে নাকি ঝাঁপ দিয়েছিল ওই কিশোরী ৷ কিন্তু তার বাবা হাসপাতালে বলেছিলেন যে তাঁর মেয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছে ৷ এরপরই 'পরিবারের সম্মানরক্ষায়' মেয়েকে খুন করার ছক কষেন তিনি ৷ ওই ওয়ার্ড বয়ের থেকে পুলিশ পটাশিয়াম ক্লোরাইড ভরা একটি ভাঙা সিরিঞ্জ ও নগদ 90,000 টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ (UP father gives contract to kill minor daughter in Meerut)৷