লখনউ, 30 নভেম্বর : উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে প্রাণনাশের হুমকি (Yogi Adityanath gets death threat) ৷ একটি চিঠিতে সেই হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ একই রকম হুমকির চিঠি পাঠানো হয়েছে ভারতীয় কিষান মঞ্চের জাতীয় সভাপতি দেবেন্দ্র তিওয়ারিকেও (National President of Bharatiya Kisan Manch) ৷ সূত্রের খবর, চিঠি খামে প্রাপকের নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর উল্লখে করা হয়েছে ৷

এই হুমকি নিয়ে দেবেন্দ্র তিওয়ারি জানিয়েছেন, এই প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে ৷ কারণ, উত্তরপ্রদেশ সরকার (UP government efforts for cow protection) গোশালা তৈরি করে, গরুদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করছে তাই (Death Threat for Cow Protection)৷ চিঠি তাঁদের বিরুদ্ধে গরু সুরক্ষায় গোশালা তৈরি করে একশ্রেণির মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে ৷ এমনটাই জানিয়েছেন ভারতীয় কিষান মঞ্চের জাতীয় সভাপতি ৷

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কাছেও একই চিঠি গিয়েছে বলে অভিযোগ ৷ তার পরেই পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, চিঠিটি উন্নাও থেকে পোস্ট করা হয়েছিল ৷ তবে, খামে উল্লেখ করা প্রেরকের ঠিকানা দেওবন্দ বলে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করেছে ৷ তবে, বেশকিছু সূত্র ইতিমধ্যেই উঠে এসেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ তবে, সেগুলি নিয়ে পুলিশের মধ্যে সংশয় রয়েছে ৷

এই ঘটনায় দেবেন্দ্র তিওয়ারি জানিয়েছেন, তাঁকে লেখা চিঠিতে গো-সুরক্ষার জন্য গোশালার সমীক্ষার কাজ বন্ধ করার হুমকি দেওয়া হয়েছে ৷ তা না হলে, তাঁর জীবন দুর্বিষহ করে তোলার হুমকি দিয়েছে অভিযুক্ত ৷ পাশাপাশি চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীকেও হুমকি দেওয়া হয়েছে ৷ চিঠির প্রেরক নাকি নিজের নামও চিঠিতে উল্লেখ করেছে ৷ যেখানে লেখা ছিল, ‘‘আমার নাম আজমল মহম্মদ ৷ আপনি আমার ক্ষতি করতে পারবেন না ৷ বদলে আপনি নিজের দিন গুণতে থাকুন ৷ আর মুখ্য়মন্ত্রীর কড়া নিরাপত্তা রয়েছে ৷ ফলে তাঁর কোনও ক্ষতি করতে পারব না ৷ তা না-হলে, আমি তাঁকেও মেরে ফেলতাম ৷’’

জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত কমলেশ তিওয়ারি এবং রঞ্জিত বচ্চন নামে দু’জনকে খুনের কথা স্বীকার করেছে ওই চিঠিতে ৷ আর এই দু'জনের মতোই দেবেন্দ্র তিওয়ারিকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছে আততায়ী ৷