লখনউ, 17 মার্চ : অনেক রেকর্ড ভেঙে উত্তরপ্রদেশে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরেছেন যোগী আদিত্যনাথ (Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath) ৷ এক সপ্তাহ আগেই চলে এসেছে ভোটের ফল ৷ কিন্তু এখনও জানা যায়নি যে, কবে তিনি দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন (When will Yogi take Oath) ৷

বিজেপির একটি সূত্রের দাবি, এই টালবাহানার কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Prime Minister Narendra Modi) থেকে সময় পাওয়া নিয়ে ৷ কারণ, শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকবেন ৷ তাই তিনি যেদিন সময় দেবেন, সেদিনই হবে যোগী-2 সরকারের শপথগ্রহণ (UP CM Swearing in Ceremony Date will be Decided after PM Narendra Modi Green Signal) ৷ কিন্তু মোদি এখন ব্যস্ত থাকায়, সময় দিতে পারছেন না ৷

বিজেপির ওই সূত্রের দাবি, আগামী 24 মার্চ হতে পারে শপথগ্রহণ, যদি সেদিন প্রধানমন্ত্রী সময় দেন ৷ অথবা 22 কিংবা 23 মার্চও শপথের দিন হিসেবে নির্ধারিত করা হতে পারে ৷

ওই সূত্র আরও জানিয়েছে যে, শপথের জন্য লখনউয়ের অটলবিহারী বাজপেয়ী একানা স্টেডিয়ামকে ঠিক করা হয়েছে ৷ সেখানে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও তাঁর মন্ত্রীরা শপথ নেবেন ৷ সেখানে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ও জাতীয় স্তরের বিজেপির অন্য হেভিওয়েট নেতারা উপস্থিত থাকবেন ৷ আর থাকবেন বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা ৷

এদিকে শপথের আগে আগামী 21 অথবা 22 মার্চ বিজেপির 255 জন বিধায়কের বৈঠক হবে ৷ সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগী আদিত্যনাথের নাম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করা হবে ৷

অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশের বিধান পরিষদের 36টি আসনে ভোট হওয়ার কথা ৷ বিজেপি এখনও কারও নাম ঘোষণা করেনি ৷ দোলের পরই নাম ঘোষণা করা হবে ৷

