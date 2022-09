লখনউ(উত্তর প্রদেশ), 19 সেপ্টেম্বর: আজ থেকে যোগী রাজ্যে শুরু হচ্ছে বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশন ৷ এই বিষয়ে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ঘোষণা করেন, 22 সেপ্টেম্বর দিনটিকে মহিলাদের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে(a day in Assembly only for Women Announced Yogi Adityanath)৷ এদিন বিধানসভা ও বিধান পরিষদের মহিলা সদস্যরা অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত হয়ে নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরবেন ৷ পাশাপাশি নারীদের উন্নয়নে রাজ্য প্রশাসন যে সমস্ত প্রকল্প আছে সেগুলি নিয়েও নিজেদের মত প্রকাশ করবেন তাঁরা ।

অধিবেশন শুরুর প্রাক্কালে রবিবার দলীয় সদস্য ও জোটসঙ্গীদের এমনই বার্তা দেন যোগী আদিত্যনাথ ৷ কোনও রাজ্যে এই প্রথম মহিলাদের জন্য বিধানসভা কক্ষে একটি দিন উৎসর্গ করা হল(a day in UP Assembly only for Women)৷

আরও পড়ুন : যোগী-কপ্টারে পাখির ধাক্কা ! খুব জোর প্রাণে বাঁচলেন মুখ্যমন্ত্রী