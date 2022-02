নয়াদিল্লি, 3 ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রীয় বাজেট মুদ্রাস্ফীতিকে উৎসাহ দেবে, কর্মসংস্থান (budget not generate employment says Sachin Pilot ) সৃষ্টি করতে পারবে না ৷ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের পেশ করা বাজেটের সমালোচনায় এভাবেই সরব হলেন কংগ্রেস নেতা তথা রাজস্থানের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সচিন পাইলট (Union budget will promote inflation says Sachin Pilot)৷

তিনি (Sachin Pilot on Budget 2022) বলেছেন, "এই বাজেট মুদ্রাস্ফীতিতে (Union budget will promote inflation) পূর্ণ তবে কর্মসংস্থানের হদিশ নেই ৷ বর্তমানে প্রধান তিনটি সমস্যা হল কৃষকদের সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব ৷ মুদ্রাস্ফীতির কারণে জনগণ যখন জেরবার, তখন তাঁদের কিছুটা স্বস্তি দেওয়া উচিত ছিল সরকারের ৷ তবে অর্থমন্ত্রী তাঁদের হতাশ করেছেন ৷"

আরও পড়ুন: Opposition Reaction Over Budget 2022: স্যাঁতসেঁতে ছুঁচোবাজি-যোগফল শূন্য, বাজেটকে নানা উপমায় বিদ্ধ বিরোধীদের

কংগ্রেসের অন্যান্য শীর্ষ নেতারাও কেন্দ্রীয় বাজেটের কড়া সমালোচনা (reaction on budget) করে কেন্দ্রকে একহাত নিয়েছেন ৷ সাংসদ রাহুল গান্ধি বলেছিলেন, কেন্দ্রীয় বাজেটের যোগফল শূন্য ৷ বেতনভুক কর্মী, মধ্যবিত্ত, গরিব, যুব সম্প্রদায় ও এমএসএমই-র জন্য এই বাজেটে কিছুই নেই ৷ তাঁর মতে, এটা "জিরো সাম বাজেট ৷"

বাজেট (Opposition Condemn Centre) খুবই হতাশাজনক হয়েছে বলে দাবি কংগ্রেসের অপর সাংসদ শশী থারুরের (Shashi Tharoor on Budget 2022)৷ সংবাদসংস্থা এএনআই-কে তিনি বলেছেন, "খুবই হতাশাজনক ৷ একটা স্যাঁতসেতে ছুঁচোবাজি ৷ এই বাজেটে একেবারেই কিছু নেই ৷ এটা সাংঘাতিক হতাশার বাজেট ৷ বাজেট বক্তৃতা শুনলে দেখবেন, সেখানে এমজিনারেগা, প্রতিরক্ষা ও জনগণের জরুরি পরিষেবার কোনও কিছুই তাতে নেই ৷"

আরও পড়ুন: পদ নিয়ে চিন্তিত নন, বলছেন সচিন পাইলট