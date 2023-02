নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি: নর্থ ব্লকে পৌঁছলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ৷ আজ সকাল 11টায় সংসদে বাজেট পেশ করবেন তিনি ৷ 2023-24 অর্থবর্ষের (এপ্রিল, 2023 - মার্চ, 2024) বাজেট তাঁর পঞ্চম বাজেট (This would be Finance Minister Niramala Sitharaman's fifth budget in the Modi government) ৷ তিনি ছাড়া অর্থমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ ভাগওয়াত কিষাণরাও করাদ অর্থমন্ত্রকে এসেছেন ৷ সাংবাদিকদের তিনি জানান, ভারত খুব ভালো ভাবে কোভিড পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছে ৷

মন্ত্রী বলেন, "আমরা যদি অর্থনৈতিক সমীক্ষার (Economic Survey) দিকে তাকাই, তাহলে দেখা যাবে সব সেক্টরগুলিই উন্নতি করছে ৷ অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলে সেক্ষেত্রে আমাদের অর্থনীতির হাল ভালো ৷ 2014 সালে যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শপথ নেন, ভারত তখন দশম বৃহত্তম অর্থনীতি ছিল ৷ এখন বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনৈতিক দেশ ৷" বাজেট পেশ বেলা 11টায় হলেও অর্থমন্ত্রীর দিন শুরু হয়েছে সকাল 8.30 টা নাগাদ ৷ রীতি অনুযায়ী তিনি নর্থ ব্লকে তাঁর মন্ত্রকের কার্যালয়ে পৌঁছেছেন ৷ সঙ্গে রয়েছেন রাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ সেখানে প্রস্তাবিত বাজেটে চূড়ান্ত অনুমোদন দেবেন রাষ্ট্রপতি এবং বিজেপি সরকারের মন্ত্রিসভা ৷

1950 সালের আগে পর্যন্ত বাজেটের সব নথিপত্র রাষ্ট্রপতি ভবনে ছাপা হত ৷ পরে তা রাজধানীর মিন্টো রোডে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ 1980 সাল থেকে বাজেট সংক্রান্ত সবকিছু নর্থ ব্লকে স্থিত সরকারি প্রেসে ছাপা হয়ে আসছে ৷ বাজেট পেশের আগেই নথি ফাঁস হয়ে গিয়েছিল, তারপর কড়া নিরাপত্তায় সরকারি প্রেসে ছাপার প্রক্রিয়া চালু হয়েছে ৷ বাজেট ছাপা এবং প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে জড়িত দলটির সব সদস্য এখনও পর্যন্ত কার্যত বন্দি রয়েছেন ৷ বাজেট পেশ হলে তাঁরা বেরতে পারবেন ৷ এই বন্দি (lock in) অবস্থার আগে প্রতি বছরের মতো এবারেও 'হালুয়া সেরিমনি' (Halwa Ceremony) হয়েছে 26 জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসে ৷

নর্থ ব্লক ছেড়ে বেরনোর আগে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রকের বাকি মন্ত্রী থেকে সব সদস্যদের নিয়ে একটি ফোটোশেসন হয় ৷ তারপর তিনি রাষ্ট্রপতি ভবনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন ৷ নির্মলা সীতারমন বাজেটের একটি কপি তাঁর কাছে পেশ করেন ৷ আনুমানিক 10টা নাগাদ রাষ্ট্রপতি ভবনে নির্মলা সীতারমন ও রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর (President of India Droupadi Murmu) দেখা হওয়ার কথা ছিল ৷ সময়ের আগেই রাইজিনা হিলসে পৌঁছে যান নির্মলা। রাষ্ট্রপতির পক্ষে সম্পূর্ণ বাজেট পড়া সম্ভব নয় ৷ তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আলোচনা করে তৈরি করা 2023-24 অর্থবর্ষের বাজেটের একটি সারাংশ অর্থমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাতে তুলে দেন ৷ দেশের প্রথম নাগরিক এই সারাংশ পড়ে সম্মতি দিয়েছেন। এবার বাজেট পেশের চূড়ান্ত ছাড়পত্র পেলেন অর্থমন্ত্রী ৷

এরপর নির্মলা সীতারমন সংসদে ফিরে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা করবেন ৷ তিনি বাজেটের একটি কপি মোদির নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার কাছেও জমা দেবেন আনুমানিক 10.15 মিনিটে ৷ কেন্দ্রীয় বাজেট 2023-এর কপি হাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আরেকটি ফোটোশেসন করবেন তিনি ৷ তবে এবার তিনি ডিজিটাল ট্যাবলেট হাতে নেবেন নাকি ছাপা কাগজে ঠাসা আকর্ষণীয় ব্রিফকেস, তা জানতে আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ৷

সকাল 11টায় সংসদে বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ৷ তাঁর বাজেট পেশ সম্পূর্ণ হলে তথ্যগুলি অর্থমন্ত্রকের ওয়েবসাইটে অনলাইনে (Finance Ministry Website) আপলোড করা হবে এবং পাবলিক ইনফরমেশন ব্যুরো বা পিবিআই (Public Information Bureau, PBI) তা সংশ্লিষ্ট মাধ্যমে ছড়িয়ে দেবে ৷ বেলা 3টের সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট-পরবর্তী কনফারেন্সে (Post Budget Conference) ভাষণ দেবেন ৷

