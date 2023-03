সাহারসা (বিহার), 28 মার্চ: বিচারাধীন (Under trial prisoner shot dead) বন্দিকে কোর্ট চত্বরে গুলি (Prisoner shor dead) করে খুনের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বিহারের সাহারসা কোর্ট চত্বরে (Saharsa court premises) ৷ মঙ্গলবার বিচারাধীন ওই বন্দিকে আদালতে নিয়ে আসা হয়েছিল ৷ বাইকে করে এক আততায়ী এসে ওই বন্দিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে প্রভাকর পণ্ডিত নামে ওই বন্দির ৷ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Police have arrested a person with a pistol) ৷ তার কাছ থেকে একটি পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে ৷ আদলত চত্বরে খুনের ঘটনার খবর পেয়েই পৌঁছে যান এসপি লিপি সিং ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন তিনি ৷

প্রতক্ষ্যদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, দিনেদুপুরে বাইকে করে পিস্তল হাতে এক আততায়ী আদলত চত্বরে আসে ৷ সেই সময় বিচারাধীন বন্দি প্রভাকর পণ্ডিতকে কোর্টের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ৷ আততায়ী বন্দিকে লক্ষ্য করে তিনটে গুলি করে ৷ ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে প্রভাকর ৷ সেখানেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ গুলির আওয়াজ শুনে আদালতে চত্বরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ প্রাণের ভয়ে মানুষজন ছোটাছুটি করতে শুরু করেন ৷ ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে প্রভাকরের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় ৷ এরপরেই পুরো আদালত চত্বর খালি করতে বলা হয় ৷ এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত কি না তা জানতে, সিসিটিভি ফুটেজও চেক করেন পুলিশ আধিকারিকরা ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খুনের ঘটনায় জড়িত অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তকে সীরহাসা সংশোধনাগারে রাখা হয়েছে ৷ সাহারসার এসপি লিপি সিং জানিয়েছেন, অভিযুক্তের কাছ থেকে পিস্তল-সহ পাঁচটি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে ৷ কেন বিচারাধীন বন্দি প্রভাকরকে গুলি করে খুন করা হয়েছে, তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷