পুণে, 4 ফেব্রুয়ারি : নির্মীয়মাণ বহুতলে লোহার কাঠামো ভেঙে 5 শ্রমিকের মৃত্যু (Under Construction Building Collapses in Pune) ৷ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মহারাষ্ট্রের পুণেতে ঘটনাটি ঘটেছে ৷ অনেকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে (Five Labourers Killed as Under Construction Building Collapses in Pune) ৷ বহুতলের লোহার তৈরি কাঠামোর নিচে চাপা পড়ে 5 শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ নির্মীয়মাণ বহুতলটিতে শ্রমিকদের কাজের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থা যথেষ্ঠ ছিল না বলে জানিয়েছেন পুণের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রহিদাস পাওয়ার ৷

দমকল এবং পুলিশের তরফে প্রাথমিক তদন্তের পর জানানো হয়েছে, নির্মীয়মাণ ওই বহুতলে সুরক্ষা সংক্রান্ত বহু গাফিলতি ছিল ৷ যার জেরে এই দুর্ঘটনা হয়েছে ৷ এনিয়ে পুণের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রহিদাস পাওয়ার বলেন, ‘‘5 জন ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছে ৷ 2 জন শ্রমিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক এবং আরও 3 জন সামান্য চোট পেয়েছেন ৷ প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে, এই নির্মীয়মাণ বহুতলে সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি সঠিকভাবে মানা হয়নি ৷’’

ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে যান স্থানীয় বিধায়ক সুনীল বিজয় টিংগরে ৷ সেখানে উদ্ধারকাজ খতিয়ে দেখেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে এও জানান, ‘‘আমি জানতে পেরেছি এই সাইটে 24 ঘণ্টা কাজ টানা কাজ হচ্ছিল ৷ তাই আমাদের ধারণা নেই এই শ্রমিকরা ঠিক কত সময় ধরে কাজ করছিলেন ৷ তাঁরা অবশ্যই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন ৷ আর তার জেরেই হয়তো এই দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ অন্য যে সকল শ্রমিকরা রয়েছেন, তাঁরা জানিয়েছেন আহতরা বিহারের বাসিন্দা ৷’’ এই ঘটনায় প্রশাসনের তরফে তদন্ত শুরু করা হয়েছে দুর্ঘটনার কারণ জানার জন্য ৷

2016 সালে একই ধরনের একটি দুর্ঘটনায় 9 জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল ৷ পুণের বালেওয়াড়ির সেই দুর্ঘটনায় ওই বহুতলের 14 তলায় একটি স্ল্যাব ভেঙে পড়েছিল ৷ ওই দুর্ঘটনা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, 14 তলা থেকে অনেক শ্রমিক সরাসরি নিচে পড়ে যান ৷