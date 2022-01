শ্রীনগর, 9 জানুয়ারি : ইংল্যান্ডের বাসিন্দা এক কাশ্মীরি ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ (UK Based Kashmiri Man Booked Under UAPA Act) ৷ তাঁর বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেশ বিরোধী কার্যকলাপ করার অভিযোগ উঠেছে ৷ ইউএপিএ ধারায় এই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে (Kashmiri Man Booked Under UAPA Act for Anti National Activities) ৷ পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির নাম মুজ্জাম্মিল আয়ুব ঠাকুর ৷

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের তরফে দেওয়া একটি বিবৃতি শনিবার জানানো হয়েছে, ‘‘গত বৃহস্পতিবার কোঠিবাগ থানার পুলিশ জানতে পারে, মুজ্জাম্মিল আয়ুব ঠাকুর তার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এমন কার্যকলাপে যুক্ত, যা ভারতের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা এবং ঐক্যের জন্য ক্ষতিকর ৷ সে জনসাধারণের মধ্যে ভীতি ও শঙ্কা তৈরি করছে এবং তাঁদের অপরাধে সামিল হতে প্ররোচিত করছে ৷ যা সাধারণ মানুষকে বিশৃঙ্খল করতে পারে ৷’’

পুলিশ জানিয়েছে, মুজ্জাম্মিল আয়ুব ঠাকুর বিশ্ব কাশ্মীরি স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে (Kashmiri Man Booked Under UAPA Act) ৷ আর তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় তৈরি করছে এবং তাঁদের অপরাধমূলক কাজকর্ম করতে প্ররোচনা দিচ্ছে ৷ এ নিয়ে মুজ্জাম্মিল আয়ুব ঠাকুর এবং আরও বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে শ্রীনগর পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন এক আইনজীবী ৷ অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, মুজ্জাম্মিল আয়ুব ঠাকুর আইএসআই ও আইএসপিআর’র হয়ে সাইবার অপরাধে কাজ করছেন ৷ সেই সঙ্গে অভিযোগকারীকে হুমকি দেওয়া, হয়রানি এবং ভয় দেখানোর অভিযোগও করা হয়েছে মুজ্জাম্মিল আয়ুব ঠাকুরের বিরুদ্ধে ৷

আরও পড়ুন : anti Sikh Cabinet meeting fake video : শিখ বিরোধী ক্যাবিনেট বৈঠকের ভিডিয়ো ভুয়ো, নেপথ্যে পাকিস্তান

অভিযোগকারী জানিয়েছেন, মুজ্জাম্মিল আয়ুব ঠাকুর জনসমক্ষে এমনকি সোশ্য়াল মিডিয়ায় তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার সবরকম চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ ৷ এমনকি তাঁর ঠিকানা খুঁজে বের করার চেষ্টাও করেছিলেন অভিযুক্ত ৷ তার পরেই পুলিশের দ্বারস্থ হন ওই আইনজীবী ৷