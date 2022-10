উজ্জয়িনী, 18 অক্টোবর: প্রতি কেজিতে 1 হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ ৷ তাই 32 কেজি ওজন কমিয়ে ফেললেন সাংসদ অনিল ফিরোজিয়া ৷ হ্যাঁ, কেন্দ্রীয় পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি তাঁকে ওজন কমানো নিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন ৷ অনিল 1 কেজি ওজন কমালে তাঁর লোকসভা কেন্দ্রে উন্নয়নের জন্য 1 হাজার কোটি টাকা দেবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ জবাবে ওজন ঝরালেন সাংসদ (Ujjain MP Anil Firojiya lost weight in lieu of development in his constituency) ৷

জুন মাসের প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গড়কড়ি সাংসদ অনিল ফিরোজিয়াকে উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ৷ একটি সংবাদসংস্থাকে ফিরোজিয়া বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'ফিট ইন্ডিয়া' (Fit India) আন্দোলন চালু করেছেন ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি (Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari challenged) মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, প্রতি কেজি ওজন কমানোয় উজ্জয়িনীর উন্নয়নে 1 হাজার কোটি টাকা মিলবে ৷ আমি এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রায় 32 কেজি কমিয়েছি ৷ আরও কমাব এবং তাঁকে (কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি) প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ত্রাণের টাকা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করব ৷ যদি ওজন কমিয়ে উজ্জয়িনীর জন্য আরও বেশি টাকা পাওয়া যায়, তাহলে আমি এই লোকসভার উন্নয়নের জন্য নিজেকে ফিট রাখা চালিয়ে যাব ৷"

কী করে ওজন কমালেন সাংসদ ?

এ প্রসঙ্গে ফিরোজিয়া জানান, তাঁর একটা ডায়েট চার্ট আছে এবং তিনি সেটা নিয়মিত মেনে চলেন ৷ তিনি বলেন, "রোজ ভোর 5.30 টায় উঠে প্রাতঃভ্রমণে যাই ৷ দৌড়ই, শারীরিক কসরৎ এবং যোগব্যয়াম করি ৷ আমার খাবার আয়ুর্বেদিক ডায়েট চার্ট অনুযায়ী তৈরি ৷ হালকা ব্রেকফাস্ট থাকে ৷ দুপুরে এবং রাতের খাবারে স্যালাড, একবাটি সবুজ সবজি এবং বিভিন্ন খাদ্যশস্যের তৈরি একটা রুটি থাকে ৷ এর মধ্যে মাঝে মাঝে গাজরের সুপ অথবা ড্রাই ফ্রুটস খাই ৷"

অনিল আরও বলেন, "আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ির সঙ্গে দেখা করে এই বিষয়টা জানিয়েছি ৷ তিনি খুব খুশি হয়েছেন ৷ কথা অনুযায়ী তিনি উন্নয়নের জন্য 2 হাজার 300 কোটি টাকা অনুমোদন করেছেন ৷"

এ বছর ফেব্রুয়ারির শুরুতে কেন্দ্রীয় পরিবহণ এবং জাতীয় সড়ক মন্ত্রী উজ্জয়িনীতে একটি জনসভায় অংশ নিয়েছিলেন ৷ সেখানে তিনি বলেন, "আমি ফিরোজিয়াজির জন্য ত্রাণ অনুমোদনে একটা শর্ত রেখেছি ৷ একবার আমার ওজন ফিরোজিয়াজির থেকেও বেশি হয়ে গিয়েছিল, 135 কেজি ৷ এখন সেটা 93 কেজিতে নেমেছে ৷ আমি তাঁকে আমার পুরনো ছবি দেখিয়েছি ৷ ওই ছবিতে আমায় এখন আর চেনা যাবে না ৷ 1 কেজি ওজন ঝরালে 1 হাজার কোটি টাকা ত্রাণে অনুমোদন দেব ৷"