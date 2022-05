নয়াদিল্লি, 29 মে : আধার কার্ডের জালিয়াতি রুখতে দেশের নাগরিকদের নয়া হাতিয়ার মাস্কড আধার ৷ কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের পরামর্শ, আধার কার্ডের ফোটোকপি দেবেন না। কারণ সেটি অপব্যবহৃত হতে পারে । এর পরিবর্তে মাস্কড আধার কার্ড দিন । সেখানে শুধুমাত্র আধার নম্বরের শেষ চারটি সংখ্যাই দেখা যাবে (Central Government has asked citizens to share only masked versions of their Aadhaar cards) ।

মাস্কড আধার কী ?

ইউআইডিএআই (Unique Identification Authority of India)-এর ওয়েবসাইট বলেছে, মাস্কড আধারে প্রথম 8টি সংখ্যা xxxxxxxx হিসেবে চিহ্নিত থাকবে । একমাত্র শেষ 4টি সংখ্যা দেখা যাবে ।

কোথা থেকে মাস্কড আধার পাওয়া যাবে ?

ইউআইডিএআই-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে আধার নম্বর দিতে হবে । তা যাচাই হওয়ার পর একটি অপশন আসবে ‘ডু ইউ ওয়ান্ট আ মাস্কড আধার’ । ওই অপশনে ক্লিক করে মাস্কড আধার ডাউনলোড করা যাবে ৷

কেন্দ্রের সেই নির্দেশিকা

কেন্দ্র জানিয়েছে, কোনও ক্যাফে থেকে মাস্কড আধার ডাউনলোড করা নিরাপদ নয় । তা করলেও ওই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ওই কম্পিউটার থেকে ডিলিট করে দেওয়া প্রয়োজন । যাতে সেখান থেকে কোনওভাবে জালিয়াতি না হয় ৷

একইসঙ্গে এক নির্দেশিকায় কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক জানিয়েছে, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কাছে ইউআইডিএআই লাইসেন্স রয়েছে, একমাত্র তারাই পরিচয়পত্রের প্রমাণস্বরূপ কোনও ব্যক্তির থেকে আধারের ফোটোকপি চাইতে পারবেন । একইসঙ্গে নাগরিকদেরও বলা হয়েছে, তাঁরা যেন আধার কার্ডের ফটোকপি দেওয়ার ওই প্রতিষ্ঠানের ইউআইডিএআই-এর লাইসেন্স আছে কি না, তা যাচাই করে নেন ।