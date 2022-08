নয়াদিল্লি, 16 অগস্ট: নবজাতক থেকে পাঁচ বছর বয়সি লক্ষ লক্ষ শিশুর নাম উঠেছে আধার তালিকায় ৷ সোমবার স্বাধীনতা দিবসে তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রক জানিয়েছে, 'দ্য ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি' (UIDAI) সদ্যজাত থেকে শুরু করে পাঁচ বছর বয়সি 79 লক্ষেরও বেশি শিশুর নামে আধার কার্ড হয়েছে অর্থাৎ তারা আধার নম্বর পেয়েছে ৷ শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়সিদের যে আধার কার্ড দেওয়া হয়, তাকে বাল আধার বলে (UIDAI initiative under Bal Aadhaar enrolls over 79 lakh children in current financial year India) ৷

কেন্দ্রের 'বাল আধার'-এর অধীনে বাবা-মা এবং বাচ্চাদের নানাবিধ সুবিধে দিতে এই প্রচেষ্টা ৷ মন্ত্রক জানিয়েছে, "চলতি অর্থবর্ষে (এপ্রিল থেকে জুলাই) দ্য ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি 79 লক্ষেরও বেশি বাচ্চার নাম অন্তর্ভুক্ত করেছে ৷ এদের বয়স শূন্য থেকে পাঁচ বছর ৷"

মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 2022-এর 31 মার্চের শেষে দেশের 2 কোটি 64 লক্ষ শিশুর (0-5 বছর বয়সি শিশু) বাল আধার কার্ড আছে ৷ জুলাইয়ের শেষে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 3 কোটি 43 লক্ষ ৷ মন্ত্রক জানিয়েছে, "অন্য সব রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর, মিজোরাম, দিল্লি, অন্ধ্র প্রদেশ এবং লাক্ষাদ্বীপেও এই কাজ চলছে ৷ বর্তমানে প্রায় 94 শতাংশ আধার তালিকার সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে ৷ প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে তা 100 শতাংশ ৷"

আধার কার্ডের ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক অর্থাৎ আঙুলের ছাপ ও চোখের মণির স্ক্যান করা বাধ্যতামূলক ৷ বাল আধার থাকলে সংশ্লিষ্ট বয়সের শিশুরা নানাবিধ সরকারি প্রকল্পের সুবিধে পায় ৷ এছাড়া জন্ম থেকেই তাদের কাছে ডিজিটাল ফোটো আইডেন্টিটি থাকে ৷ বাল আধারের ক্ষেত্রে শিশুদের মুখের ছবি এবং বাবা-মায়ের আধার কার্ডের তথ্য নেওয়া হয় ৷ সাধারণ আধার কার্ডের থেকে বাল আধারের রং আলাদা এবং তা নীল রঙের ৷ এতে বোঝা যায়, বাল আধার পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত ধার্য ৷ পাঁচ বছরের পর শিশুটিকে আধার সেবা কেন্দ্রে গিয়ে তার বায়োমেট্রিক দিয়ে নতুন আধার কার্ড করতে হবে ৷ একে ম্যানডেটরি বায়োমেট্রিক আপডেট (Mandatory Biometric Update) বলে ৷ এমবিএ পদ্ধতিটি ডি-ডুপ্লিকেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যায় ৷ এটা শেষ হলে বাচ্চাটি সাধারণ আধার কার্ড পায় ৷ তবে নম্বর একই থাকে ৷

