মুম্বই, 18 ফেব্রুয়ারি: নির্বাচন কমিশন (Election Commission of India) একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন অংশকে 'আসল' শিবসেনা (EC recognizes Shinde faction as real Shiv Sena) হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার একদিন পরে প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের প্রধান উদ্ধব ঠাকরে (Uddhav Thackeray) বৈঠক ডাকলেন ৷ আগামীর পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করার জন্য শনিবার তাঁর দলের নেতা এবং কর্মীদের নিয়ে এই বৈঠক ডেকেছেন বালাসাহেব তনয় ৷ তাঁর সঙ্গে থাকা নেতা থেকে শুরু করে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং মুখপাত্রদের নিয়ে শনিবার বিকেলে এই বৈঠক হবে 'মাতোশ্রী'তে । মুম্বইয়ের বান্দ্রায় অবস্থিত ঠাকরেদের এই বাসভবন শিবসেনার রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় (Matoshree has been the epicenter of Shiv Sena politics ) ৷

প্রসঙ্গত, শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, শিবসেনার নাম এবং দলের প্রতীক 'তির ও ধনুক' ব্যবহার করতে পারবে শিন্ডে শিবির ৷ 1966 সালে বালাসাহেব ঠাকরের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত দলের কর্তৃত্ব এই প্রথমবার হারালেন ঠাকরে পরিবার ৷ 6 মাস আগে শিবসেনার কতৃত্ব চেয়ে নির্বাতন কমিশনের দ্বারস্থ হন শিন্ডে । সেই আবেদনের ভিত্তিতেই নিজেদের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে কমিশন ৷ কমিশনের 3 সদস্যের বেঞ্চ বলেছে, বিধানসভায় দলের শক্তির উপর নির্ভর করেই এই সিদ্ধান্ত হয়েছে ৷ শিবসেনার মোট বিধায়ক সংখ্যা 55 । এরমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের পক্ষে আছেন 40 জন । এছাড়া লোকসভার 18 জন সদস্যের মধ্যে 13 জনের সমর্থনও রয়েছে একনাথের সঙ্গে। জুন মাসে আচমকাই ভাঙন ধরে শিবসেনায় । বহু বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে ঠাকরেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে একনাথ । পরে বিজেপিকে সঙ্গে নিয়ে সরকারও গড়েন তিনি ।

নির্বাচন কমিশন তার নির্দেশে বলেছে, শিন্ডে গোষ্ঠীকে সমর্থন করেন এমন 40 জন বিধায়ক মোট 47 লক্ষ 82 হাজার 440 ভোটের মধ্যে 36 লক্ষ 57 হাজার 327 ভোট পেয়েছেন ৷ যা 55 জন বিজয়ী বিধায়কের পক্ষে পাওয়া ভোটের প্রায় 76 শতাংশ । অন্যদিকে ঠাকরে গোষ্ঠীকে সমর্থন করা 15 জন বিধায়ক 11 লক্ষ 25 হাজার 113 ভোট পেয়েছেন । উদ্ধব ঠাকরে শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে 'গণতন্ত্রের হত্যা' বলে জানিয়েছেন ৷ তিনি জানান, তারা এই বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন ৷ অন্য দিকে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশকে 'সত্য ও মানুষের বিজয়' হিসাবে বর্ণনা করেছেন ।

আরও পড়ুন: বালাসাহেবের শিবসেনার কর্তৃত্ব একনাথ শিন্ডের হাতেই দিল নির্বাচন কমিশন