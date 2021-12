নয়াদিল্লি, 3 ডিসেম্বর : ব্যবহারকারীদের জন্য আরও সহজ হল উবের রাইড বুকিং ৷ জনপ্রিয় ম্যাসেঞ্জার অ্যাপ হোয়াটস অ্যাপের সঙ্গে ভারতে গাঁটছড়া বাঁধল রাইড বুকিং অ্যাপ সংস্থাটি (Uber and WhatsApp announce partnership in India) ৷ ফলে এখন থেকে উবেরের অফিসিয়াল হোয়াটস অ্যাপ চ্যাটবট থেকে সহজেই ব্যবহারকারীরা উবের রাইড বুক করতে পারবেন ৷

গ্লোবাল প্রোজেক্টের অংশ হিসেবে প্রথম ভারতেই হোয়াটস অ্যাপের সঙ্গে পার্টনারশিপ তৈরি করল রাইড বুকিং অ্যাপ সংস্থাটি ৷ আর পাইলট প্রোজেক্টের ট্রায়ালের জন্য উবের প্রথম বেছে নিয়েছে রাজধানী লখনউকে (Uber New service is being rolled out first in the northern city of Lucknow) ৷ ভারতে তাদের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক বাজারের কথা মাথায় রেখে এদেশেই প্রথম এমন পরীক্ষার পথে হাঁটল উবের ৷

নয়া পার্টনারশিপের ফলে এখন থেকে উবের রাইড বুক করতে গেলে উবের অ্যাপ ব্যবহারকারীদের মোবাইলে ইনস্টল না থাকলেও হবে ৷ হোয়াটস অ্যাপ চ্যাটের মাধ্যমেই বুক করা যাবে রাইড ৷ এর জন্য তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে ব্যবহারকারীদের ৷

1. উবের বিজনেস অ্যাকাউন্ট নম্বরে মেসেজ করলে একটি কিউআর কোড ওপেন হবে ৷ সেটি স্ক্যান করে অথবা, লিঙ্কে ক্লিক করে সরাসরি উবের হোয়াটস অ্যাপ চ্যাট ওপেন করতে হবে ৷

2. পিক-আপ লোকেশন এবং ড্রপ লোকেশন সিলেক্ট করতে হবে ৷

3. রাইডের ভাড়া এবং রাইড পৌঁছনোর আনুমানিক সময় ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে যাবে ৷

অ্যাপের মতই হোয়াটস অ্যাপের মাধ্যমে রাইড চালকের নম্বরে যোগাযোগ কিংবা তার লোকেশন ট্র্যাক করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ পার্টনারশিপের বিষয়ে উবেরের বিজনেস ডেভেলপমেন্টের সিনিয়র ডিরেক্টর নন্দিনী মাহেশ্বরী বলেছেন, "আমরা ভারতবাসীর কাছে উবের যাত্রা আরও সহজ করে তুলতে বদ্ধপরিকর ৷ তাই যে প্ল্যাটফর্মে তারা সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ সেই প্ল্যাটফর্মেরই দ্বারস্থ হয়েছি আমরা ৷ ব্যবহারকারীদের সহজ এবং বিশ্বস্ত পরিষেবা দিতেই হোয়াটস অ্যাপের সঙ্গে আমাদের এই গাঁটছড়া ৷ আমরা রোমাঞ্চিত ৷"