কুর্নুল(অন্ধ্রপ্রদেশ), 1 ফেব্রুয়ারি: অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুলে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন দুই নার্সিং পড়ুয়া (two students tried to commit suicide ) ৷ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (Regional Training Center) অধ্যক্ষের হয়রানির কারণে দুই ছাত্রী আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ ৷ শনিবার দুই তরুণী ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন । কুর্নুল ডিএমএইচও অফিস চত্বরে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে 30 জন মহিলা শিক্ষার্থীকে বহুমুখী স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ।

সেখানে তাদের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে । বিজয়া সুশীলা (Vijaya Sushila) ওই কোর্সের অধ্যক্ষ ও ওয়ার্ডেন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন (Principal and Warden of this course) । এই দুই ছাত্রীকে তিনি হয়রানির করেছেন বলে অভিযোগ ৷ এমনকী ছাত্রীরা কপালে টিকা ও হাতে মেহেন্দি (putting blob and Mehendi) পরলেও তিনি তাদের খুঁজে বের করতেন এবং শাস্তি দিতেন । এর পাশাপাশি ব্যক্তিগত সব কাজে ছাত্রীদের ব্যবহার করা হত ৷ তারা যদি অধক্ষ্যের কাজ না করে ফেল করিয়ে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হত বলে অভিযোগ ৷

ভুক্তভোগীরা সোমবার আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের নজরে নিয়ে আসেন বিষয়টি ৷ তাদের সমস্যা কথা জানান তারা । বিজয়া সুশীলাকে ডেকে বলা হয় তিনি যেন ডরমেটরিতে না থাকেন । তাঁকে নিজের বাড়ি চলে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়। বিজয়া সুশীলা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার পর ক্ষোভ প্রকাশ করেন ৷ পাশপাশি শিক্ষার্থীদেরও সতর্ক করেন ৷ তিনি অতীতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া চিঠিগুলি দেখাবেন এবং অভিভাবকদের জানাবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন (warned students) । এরপরই শনিবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন দুই ছাত্রী ৷ একজন মঙ্গলবার আবারও আত্মহত্যার চেষ্টা করেন । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় কর্তৃপক্ষ ছুটি দিয়ে সব শিক্ষার্থীকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে (sent all students home) ৷

