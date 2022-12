মুম্বই, 27 ডিসেম্বর: ইম্পেরিয়াল টুইন টাওয়ারে স্টান্ট দেখাতে গিয়ে গ্রেফতার দুই রাশিয়ান ইউটিউবার । ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ মুম্বইয়ের তারদিয়ো এলাকায় । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দুই ইউটিউবার হলেন রোমান প্রোসিন (33) ও মাকসিম স্কেরবাকো (25) । পুলিশের তরফে ইতিমধ্যেই মুম্বইয়ের রাশিয়ান কনস্যুলেটকে এই বিষয়ে জানা হয়েছে (Two Russian youtubers arrested by Tardeo police while doing stunt on Twin Tower)।

জানা গিয়েছে, ওই দুই যুবক ভিডিয়ো করার উদ্দেশ্যেই সোশাইটির ভিতরে ঢোকেন । সেখানকার নিরাপত্তা রক্ষীর অনুমতি নেননি, জোর করেই বিল্ডিংয়ে ঢুকে পড়েন তাঁরা । 60-তলা বিশিষ্ট টুইন টাওয়ার মুম্বইয়ের হাই-প্রোফাইল জোনগুলির মধ্যে অন্যতম । যদিও শেষ পর্যন্ত ওই দুই মূর্তিমানকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দেন সোশাইটির নিরাপত্তা রক্ষী (Two Russian YouTubers arrested in mumbai ) ।

পুলিশ জানিয়েছে, জেরায় ঘটনার কথা জানিয়েছে তাঁরা । তাঁদের পরিকল্পনা ছিল, সিঁড়ি দিয়ে 58 তলায় উঠে যাওয়া এবং বিল্ডিংয়ের বাইরে দিয়ে নেমে আসা । গোটা সময়ের ভিডিয়ো করে সোশাল মিডিয়ায় আপলোড করার জন্যই এহেন পরিকল্পনা নিয়েছিল তাঁরা (russian nationals stunt video in mumbai ) ।

ইতিমধ্যেই তাঁদের বিরুদ্ধে আইপিসি 452 এবং 34 ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ । দু'জনকেই আগামিকাল গিঁরগাও কোর্টে তোলা হবে ।