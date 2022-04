উদুপি, 22 এপ্রিল : নির্দেশ উপেক্ষা করে হিজাব পরিহিত অবস্থায় শুক্রবার উদুপিতে দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা দিতে এসেছিল দুই ছাত্রী আলিয়া আসাদি এবং রেশমা ৷ স্বাভাবিকভাবেই পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশে বাধা পেতে হয় তাদের ৷ শত অনুরোধের পরেও হিজাব পরে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি না-মেলায় পরীক্ষা বয়কট করে দুই ছাত্রী (Two Karnataka Students Not Allowed To Take Exams Wearing Hijab) ৷ সবমিলিয়ে হিজাব-কাণ্ডে আবারও উত্তাল কর্নাটক ৷

ধর্মীয় কোনও বেশভূষায় হাজির হলে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না ৷ দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা শুরুর আগে স্পষ্ট নির্দেশাবলী ছিল পড়ুয়াদের কাছে ৷ এমনকী পরীক্ষকদের ক্ষেত্রেও একই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল ৷ তবু আলিয়া আসাদি এবং রেশমা নামে দুই ছাত্রী শুক্রবার বিদ্যোদয়া মহিলা কলেজে হিজাব পরে পরীক্ষাকেন্দ্রে হাজির হয় ৷ বাধা পেয়ে প্রথমে পরীক্ষক এবং পরে কলেজ অধ্যক্ষের কাছে 45 মিনিট ধরে অনুরোধের পরেও মেলেনি ছাড় ৷

গত মাসে ঐতিহাসিক রায়দানের পরেও সম্প্রতি হিজাব পরে দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা বসার অনুমতি চেয়ে সম্প্রতি কর্নাটক হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল উদুপির 6 ছাত্রী (Six students approached the Karnataka HC seeking permission to enter examination hall wearing hijab) ৷ কিন্তু রাজ্য সরকার তাদের সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে ৷ জানা গিয়েছে, আলিয়া আসাদি এবং রেশমাও ওই আবেদনকারী দলেরই সদস্যা ৷ সরকারের থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হিজাব বিতর্ক ফের উসকে দিল দুই ছাত্রী ৷

আরও পড়ুন : হিজাব পরা ধর্মীয় রীতি নয়, মামলা খারিজ কর্নাটক হাইকোর্টে

উল্লেখ্য, গত মাসে মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা খারিজ করে কর্নাটক হাইকোর্ট ৷ ঐতিহাসিক রায়ে প্রধান বিচারপতি ঋতুরাজ অবস্থি, বিচারপতি কৃষ্ণ এস দীক্ষিত, ও জেএম খাজির ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, ইসলামে হিজাব কখনওই বাধ্যতামূলক নয় ৷