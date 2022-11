মথুরা, 3 নভেম্বর: মথুরার একটি হোটেলে বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল বৃহস্পতিবার (Major fire broke out at hotel in Mathura) ৷ এই ঘটনায় হোটেলের দুই কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছেন (Two employees injured) ।

জানা গিয়েছে, ওই হোটেলের উপর তলা থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয় ৷ যার ফলে দুই কর্মচারী আটকে পড়ে সেখানে । দমকল ও তিনটি অ্যাম্বুলেন্স ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ৷ আহত অবস্থায় দুই কর্মচারীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । পরে তাঁদের মৃত্যু হয় ।

হোটেলের কর্মকর্তারা জানান, বর্তমানে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে ৷ তবে কীভাবে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল তার তদন্ত চলছে (Fire in Mathura Hotel) ।