নয়াদিল্লি, 21 মার্চ: দিল্লির (Delhi news) গান্ধিনগর এলাকায় রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হল দু‘জনের (Two die of asphyxiation in east Delhi) ৷ তাঁদের দুজনেরই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণ গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে (asphyxiation death Delhi) ৷ বেলা 12টা নাগাদ পুলিশকে খবর দেওয়া হয় যে, একটি দোকানের বেসমেন্টে আটকে পড়েছেন দু‘জন ৷

জানা গিয়েছে, মৃত দুই ব্যক্তির নাম বৈভব কাথেরিয়া ও জাকির ৷ বিহারের বাসিন্দা জাকির থাকতেন দিল্লির ওসমানপুর এলাকায় ৷ বৈভবের বাবা আরকে ট্রেডিং নামে একটি কোম্পানি চালান ৷ এই কোম্পানি সাইকেল রিকশা অ্যাসেম্বল করার কাজ করে ৷ সেই দোকানে কাজ করতেন জাকির ৷ আর অনেক সময় কাজে সাহায্য করতেন বৈভব ৷ পুলিশ দু‘জন কর্মীর বেসমেন্টে আটকে পড়ার খবর পেয়ে যখন সেখানে পৌঁছয়, তখন তারা দেখতে পায় দোকানের অপর কর্মী আব্রারকে ৷ তিনি জানান, তিনি, বৈভব ও জাকির সকাল 10.30টা নাগাদ দোকানে ঢুকেছিলেন ৷

তাঁরা একসঙ্গেই কাজ শুরু করেন ৷ কিছু কাঠের প্ল্যাংকের দরকার পড়লে আব্রার সেগুলি আনতে যান ৷ ঠিক সেই সময় মালিকের ছেলে 22 বছরের বৈভব ও 40 বছরের জাকির দোকানের বেসমেন্টে যান ৷ তাঁরা অস্থায়ী ভাবে নির্মিত সিঁড়ি থেকে পড়ে যান বলে মনে করছে পুলিশ ৷

মিনিট পাঁচেক পরই আব্রার ফিরে এসে দেখেন, বেসমেন্টে অচৈতন্য অবস্থায় আটকে রয়েছেন বৈভব ও জাকির ৷ সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুলিশে খবর দেন ৷ শাহদারার ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ আর সাথিয়াসুন্দরম জানিয়েছেন, পুলিশকর্মী ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় ওই দু‘জনকেই বের করে আনা হয় ৷ এরপর তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হলেও শেষরক্ষা হয়নি ৷ মৃত্যু হয় দু‘জনেরই (Two die of asphyxiation in shop's basement in east Delhi)৷

প্রাথমিক তদন্তের পর দেখা গিয়েছে যে, বেসমেন্টটি খুবই সংকীর্ণ ৷ সেখানে রাসায়নিকের কড়া গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে ৷ পুলিশের ধারণা, বেসমেন্টে উইপোকা প্রতিরোধী রাসায়নিক ক্লোরপাইরিফস ছড়িয়ে রাখা ছিল ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷

