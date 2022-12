বেঙ্গালুরু, 2 ডিসেম্বর: বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসে জখম দুই শিশু ৷ বৃহস্পতিবার দুপুরে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে কর্নাটকের বিজয়ানন্দ নগরের নন্দিনী লেআউটে ৷ দুই জখম শিশু এখন হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এ নিয়ে শিশু দু'টির অভিভাবকরা কোনও অভিযোগ দায়ের করেনি (two children injured while get in touch with live wire in Bengaluru) ৷

জানা গিয়েছে, স্কুলে এসে শিশু দু'টি মাঠে খেলতে যায় ৷ সেখানে তারা পায়রা দেখতে পায় ৷ পায়রা ধরতে দু'জনে একটি লোহার রড নিয়ে ভবনের ছাদে উঠে যায় ৷

দুর্ভাগ্যবশত, তাদের হাতে ধরা লোহার রডটি কোনওভাবে বৈদ্যুতিক তারকে স্পর্শ করে ফেলে ৷ এতে দু'টি শিশু সাংঘাতিক জখম হয় ৷ একজনের দেহের 60 শতাংশ এবং আরেকজনের 40 শতাংশ ভয়ানকভাবে পুড়ে গিয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর ৷ এরপর শিশু দু'টির চিৎকার শুনে আশপাশের বাড়িতে থাকা লোকজন ছুটে আসে ৷ সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে ভরতি করা হয়, জানিয়েছে পুলিশ ৷