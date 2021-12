সান ফ্রান্সিসকো, 1 ডিসেম্বর : সম্প্রতি কোম্পানির সিইও'র কুর্সি ছেড়েছেন সহ-প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক ডর্সি (Jack Dorsey) ৷ নয়া সিইও পদে বসেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক পরাগ আগরওয়াল (Parag Agarwal becomes new CEO of Twitter on Monday) ৷ নয়া সিইও'র দায়িত্বগ্রহণের কয়েকঘণ্টার মধ্যে নেটওয়ার্ক পলিসিতে বদল আনল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটার (Twitter tightens it's network policy) ৷ অন্যের ব্যক্তিগত ছবি শেয়ারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল মাইক্রোব্লগিং সাইটটি ৷ মঙ্গলবার টুইটার আরোপিত নয়া পলিসিতে জানানো হয়েছে, এখন থেকে ব্যবহারকারীরা অনুমতি ছাড়া কোনওভাবেই অন্য ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত ছবি শেয়ার করতে পারবেন না ৷

তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতিসাপেক্ষে অন্যের ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিয়ো শেয়ার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ নয়া পলিসি অনুযায়ী অনুমতি ছাড়া কোনও ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিয়ো শেয়ার হলে সংশ্লিষ্ট ব্য়ক্তি তা টুইটার কর্তৃপক্ষের কাছে সরানোর আবেদন করতে পারবেন ৷ যদিও পাবলিক ফিগার যারা রয়েছেন তাঁরা নয়া পলিসির আওতায় আসবেন না বলে জানিয়েছে টুইটার (Public figures won't come within the new policy) ৷

মাইক্রোব্লগিং সাইটটি জানিয়েছে, যদি কোনও তৃতীয় ব্যক্তি তাদের পোস্ট করা ছবি বা ভিডিও ইন্টারনেট দূষণের কাজে ব্যবহার করে তাহলে সেটা সরানোর আবেদন জানানো ব্যবহারকারীদের অধিকারের মধ্যে পড়ে ৷ যা নিয়ে বিতর্ক বহুদিনের ৷ যদিও ব্যবহারকারীদের একাংশ টুইটারের নয়া পলিসিতে খুশি হতে পারেনি মোটেই (Some Twitter users are unhappy with new policy) ৷ অনুমতি গ্রহণের বিষয়টিতে তীব্র আপত্তি তাদের ৷ সবমিলিয়ে টুইটারের নয়া পলিসির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই ৷

আরও পড়ুন : Parag Agarwal becomes Twitter CEO : টুইটারের নয়া সিইও ভারতীয় বংশোদ্ভূত পরাগ আগরওয়াল

প্রসঙ্গত সোমবারই টুইটারের সিইও পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন প্রতিষ্ঠানের সহ-প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক ডর্সি ৷ তিনি দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন বিগত দশ বছর ধরে প্রতিষ্ঠানের চিফ টেকনলোজি অফিসারের দায়িত্ব সামলানো পরাগ আগরওয়ালের হাতে ৷