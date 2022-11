ওয়াশিংটন, 7 নভেম্বর: যে কোনও টুইটার ব্যবহারকারী যদি নিজের বিষয় সঠিক তথ্য না দেন তাহলে বিপদে পড়তে হতে পারে । ওই ধরনের অ্যাকাউন্ট স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হবে বলে জানিয়ে দিলেন টুইটারের নতুন সিইও ইলন মাস্ক (Elon Musk) ৷ তিনি আরও জানান, এতদিন কারও অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার আগে কয়েকটি পদক্ষেপ মেনে চলা হত । ওই সাবস্ক্রাইবারকে সতর্কও করে দেওয়া হত । এখন থেকে তেমন কিছু হবে না (Twitter may suspend account without giving prior notice) ।

একটি টুইটে তাঁর দাবি, আগে গ্রাহকদের সতর্ক করা হত । ব্যবস্থা নেওয়া হত তারপর । কিন্তু এখন আগে থেকে কাউকে সতর্ক করা হবে না। তাছাড়া অ্যাকাউন্টের নাম পরিবর্তনের প্রক্রিয়াও থাকবে না আগের মতো (Process of changing the name of the account holder will not be the same) । এর আগেই তিনি জানান টুইটারে ব্লু টিক রাখতে গেলে মাসে প্রায় 8 ডলার খরচ করতে হবে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ব্রিটেনের জন্য এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে ।

ভারতে এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে এই ব্যবস্থা চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ অন্যদিকে যাদের অ্যাকাউন্টে ব্লু টিক রযেছে তাঁদেরও 90 দিনের মধ্যে টাকা দিয়ে সাবস্ক্রাইব করতে হবে ৷ না হলে ব্লু টিক থাকবে না ।