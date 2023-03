হায়দরাবাদ, 30 মার্চ: ভারতীয়রা আর দেখতে পাবে না পাকিস্তান সরকার ও রেডিও পাকিস্তানের টুইটার অ্যাকাউন্টগুলিকে ৷ কারণ টুইটারের তরফে পাকিস্তান সরকার ও রেডিও পাকিস্তানের যাচাইকৃত বা ভেরিফায়েড অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টগুলিকে ভারতে ব্লক করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে (Twitter blocks Pakistan Government and Radio Pakistan accounts in India) ৷ পাকিস্তান সরকারের টুইটার অ্যাকাউন্ট ইটিভি ভারত অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করলে একটি লেখা দেখায় । তাতে লেখা রয়েছে,"অ্যাকাউন্ট উইথহেল্ড ৷ আইনি প্রক্রিয়ার জেরে ভারতে আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে পাকিস্তান সরকারের একাধিক অ্যাকাউন্ট (Account Withheld @GovtofPakistan's account has been withheld in India in response to a legal demand) ৷"

টুইটার পাকিস্তান সরকার ও রেডিও পাকিস্তানের অ্যাকাউন্ট ব্লক করল ভারতে

ইটিভি ভারত যখন রেডিও পাকিস্তানের টুইটার অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করে তখনও একইরকম একটি মেসেজ দেখতে পায় ৷ সেটি হল, "অ্যাকাউন্ট উইথহেল্ড ৷ আইনি প্রক্রিয়ার জেরে ভারতে আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে রেডিও পাকিস্তানের অ্যাকাউন্ট (Radio Pakistan's account has been withheld in India) ৷" বুধবার বিবিসির পঞ্জাবি টুইটার অ্যাকাউন্টটিও আইনি প্রক্রিয়ার জেরে ভারতে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল ৷ তবে পরে সেটি পুনরায় চালু করা হয় ।

