নয়াদিল্লি, 30 নভেম্বর : সংসদের শীতকালীন অধিবেশন (Parliament Winter Session) চলাকালীন 1 ডিসেম্বর অর্থাৎ, আগামিকাল থেকে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে ধর্নায় বসবেন রাজ্যসভার বহিষ্কৃত 12 জন সাংসদ ৷ আজ এ কথা জানিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন (Suspended Rajya Sabha MP Sit in Dharna) ৷ 23 ডিসেম্বর পর্যন্ত শীতকালীন অধিবেশন চলবে ৷ এই সময় সোম থেকে শুক্র রোজ এই 12 জন সাংসদ গান্ধি মূর্তির পাদদেশের ধর্নায় অংশ নেবেন ৷ সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত তাঁদের এই প্রতিবাদ চলবে ৷

এ দিন রাজ্যসভার বহিষ্কৃত দুই তৃণমূল সাংসদ মালা রায় এবং শান্তা ছেত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন ডেরেক ও’ব্রায়েন ৷ যেখানে তিনি দাবি করেছেন, গত বাদল অধিবেশনে পেগাসাস সহ অন্যান্য ইস্যু নিয়ে সংসদে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তৃণমূল সহ অন্যান্য বিরোধী সাংসদরা ৷ কিন্তু, সেই সময় বিজেপির 90 জন সাংসদ আলোচনার পথে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন ৷ আর সেই সঙ্গে দোলা সেন ও শান্তা ছেত্রী সহ অন্যান্য সাংসদদের ওই ঘটনা (হিংসাত্মক আক্রমণ) ঘটাতে উস্কে ছিলেন ৷’’

1 ডিসেম্বর থেকে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে ধর্নায় বহিষ্কৃত সাংসদরা

আর এর জন্য বিরোধী সাংসদরা নন, বিজেপির 90 জন সাংসদ দায়ী বলে অভিযোগ করেছেন ডেরেক ও’ব্রায়েন ৷ এর জন্য তৃণমূল সহ বাকি বিরোধী সাংসদদের বদলে, ওই 90 জন সাংসদকে বহিষ্কার করার কথাও বলেন ডেরেক ৷ সেই সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের বহিষ্কৃত দুই সাংসদ আগামিকাল থেকে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে প্রতিবাদ স্বরূপ ধর্নায় বসবেন বলে জানিয়েছেন ডেরেক (TMC Protest for Suspension of MPs) ৷ পাশাপাশি তৃণমূলের তরফে এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বাকি 10 বহিষ্কৃত সাংসদদের অংশ নিতে আবেদন জানানো হয়েছে (Dharna at Mahatma Gandhi Statue in Parliament) ৷

এ নিয়ে ডেরেক জানিয়েছেন, সংসদীয় রাজনীতিতে কেন্দ্রের স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে বাকিদের সঙ্গে যৌথভাবে লড়তে প্রস্তুত তৃণমূল ৷ সেই কারণেই কংগ্রেস, সিপিআইএম, শিবসেনা সহ অন্যান্য বিরোধী সাংসদদের ওই ধর্না কর্মসূচিতে অংশ নিতে বলা হয়েছে ৷ তবে, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত কংগ্রেসকে ভাঙিয়ে যেভাবে নিজেদের শক্তি বাড়ানোর কৌশল তৃণমূল নিয়েছে ৷ সেখান থেকে তৃণমূলের এই আমন্ত্রণে বিরোধীরা সারা দেয় কি না, সেটাই এখন দেখার ৷