সুরাত, 25 ডিসেম্বর: গুজরাতের সুরাত শহরের আমরোলিতে একই পরিবারের তিন জনের খুনের (ট্রিপল মার্ডার) ঘটনা ঘটেছে ৷ সেখানকার বেদান্ত টেক্সো নামের একটি এমব্রয়ডারি কারখানায় ঘটনাটি ঘটেছে ৷ জানা গিয়েছে, কারখানার মালিক একজন কর্মীকে কাজ থেকে তাড়িয়ে দেন ৷ এর প্রতিশোধ নিতে ওই কর্মচারী এবং তার 2 সঙ্গী মিলে কারখানার মালিক, তাঁর বাবা ও কাকাকে খুন করে ৷ রবিবারের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সুরাতে ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে (Triple Murder case At Amroli Surat) ৷

মৃতরা হলেন ধনজিভাই ঢোলাকিয়া (61), কল্পেশভাই ঢোলাকিয়া (36) ও ঘনশ্যাম রাজোরিয়া (48) ৷ এই খুনের ঘটনায় 2 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ ঘটনার তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করেছে সুরাত পুলিশ ৷ সুরাত পুলিশের ডিসিপি হর্ষদ মেহতা জানিয়েছেন, ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে এই তিনজনকে খুন করা হয়েছে (three person of same family killed in Surat) ৷

পুলিশ আরও জানিয়েছে, মূল অভিযুক্ত ব্যক্তি এই খুনের কথা স্বীকার করেছে ৷ সে জানিয়েছে, 10 দিন আগে রাতের শিফটে কাজের সময় ঘুমোনোর অভিযোগে তাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করেন কল্পেশ ঢোলাকিয়া ৷ এরই প্রতিশোধ নিয়েছে সে (Surat triple murder case) ৷

ঘটনার বিবরণ অনুযায়ী, প্রথমে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয় ৷ সিসিটিভি ক্যামেরাতেও সেই দৃশ্য ধরা পড়েছে ৷ পুলিশের দাবি, ধারালো অস্ত্র হাতে ছিল অভিযুক্ত ৷ বচসা হাতাহাতিতে গড়ালে সে ওই ধারালো অস্ত্র দিয়ে কল্পেশভাই ঢোলাকিয়াকে কোপাতে শুরু করে ৷ তাঁকে বাঁচাতে এলে আক্রমণ করা হয় ধনজিভাই ঢোলাকিয়া ও ঘনশ্যাম রাজোরিয়াকে ৷ তাঁরাও গুরুতর আহত হন ৷ পরে হাসপাতালে তিন জনেরই মৃত্যু হয় (worker killed firm owner along with father and uncle)৷

ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে গিয়েছে সুরাত পুলিশের ফরেনসিক টিম ৷ এক সপ্তাহের মধ্যে এই ট্রিপল মার্ডার কেসের চার্জশিট জমা দেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করছে পুলিশ ৷ প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি অনলাইনে ছুরি কিনেছিল এই খুন করার জন্য ৷ এই ঘটনার পর মৃতদের পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ৷ দোষীদের কঠোর সাজার দাবি জানিয়েছেন মৃতদের পরিবারের সদস্যরা ৷