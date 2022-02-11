TMC motion against Governor in RS : রাজ্যপালের অপসারণ চেয়ে রাজ্যসভায় প্রস্তাব তৃণমূলের
Published on: 54 minutes ago |
Updated on: 46 minutes ago
Updated on: 46 minutes ago
TMC motion against Governor in RS : রাজ্যপালের অপসারণ চেয়ে রাজ্যসভায় প্রস্তাব তৃণমূলের
Published on: 54 minutes ago |
Updated on: 46 minutes ago
Updated on: 46 minutes ago
নয়াদিল্লি/ কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি : রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের বিরুদ্ধে রাজ্যসভায় প্রস্তাব আনল তৃণমূল (TMC tables motion against Governor Jagdeep Dhankhar in Rajya Sabha) ৷ রাজ্যপালের অপসারণ চেয়ে রাজ্যসভায় এই প্রস্তাব এনেছে তৃণমূল ৷ রাজ্যসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক সুখেন্দুশেখর রায় 170 ধারায় এই প্রস্তাব নিয়ে আসেন ।
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