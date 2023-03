শ্রীনগর (জম্মু ও কাশ্মীর), 17 মার্চ: বসন্ত এসেছে ৷ যদিও দেশের অনেক জায়গায় তাপমাত্রা বাড়ছে ৷ এমন মরশুমে কাশ্মীরমুখী হন বহু পর্যটক ৷ অন্যত্র গরম পড়লেও উপত্যকায় মনোরম আবহাওয়া ৷ তাই ভিড় হতে শুরু করেছে জম্মু ও কাশ্মীরে ৷ কিন্তু কাশ্মীরে যাওয়ার খরচ নিয়েই সমস্যা তৈরি হয়েছে (Cheaper to travel to Dubai than Kashmir Skyrocketing flight ticket prices burn a hole in travelers pockets) ।

যে সব পর্যটকেরা ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন, তাঁরা এই ভ্রমণ খরচের হিসেব নিকেশেও পারদর্শী ৷ পর্যটকদের পর্যবেক্ষণ, শেষ মহূর্তে কাশ্মীর যাওয়ার বিমানের টিকিট আকাশ ছোঁয়া ৷ কতটা ? অভিজ্ঞ পর্যটকরা জানাচ্ছেন, কাশ্মীরগামী বিমানের টিকিটের দাম দুবাইয়ের থেকে কম ৷ বহু পর্যটক কাশ্মীরের টিকিটের দামে অনায়াসে দুবাই যেতে পারেন ৷ শ্রীনগর-দিল্লি ফ্লাইটের টিকিটের দাম যাত্রী পিছু 8 হাজার টাকা৷ আর ফেরার টিকিটের দাম ? প্রায় 21 হাজার টাকা ৷

যেমন, শ্রীনগর থেকে হায়দরাবাদ পৌঁছতে কমবেশি 14 হাজার থেকে 16 হাজার টাকা খরচ করতে হবে ৷ আর উলটোটা ভাড়া 18 হাজার থেকে 24 হাজার টাকা ৷ এদিকে, মজার বিষয় উপসাগরীয় দেশগুলির বড় বড় শহরগুলিতে যাওয়ার ভাড়া শ্রীনগরের থেকে কম ৷ দিল্লি থেকে দুবাই যাওয়ার টিকিটের দাম 15 হাজার থেকে 22 হাজার টাকা ৷ যেখানে হায়দরাবাদ থেকে দুবাই যেতে 15 হাজার কি 16 হাজার খরচ করতে হবে একজন যাত্রীকে ৷

এ নিয়ে টুইট করেছেন পর্যটক ৷ তিনি টুইটারে লিখেছেন "হায়দরাবাদ থেকে দুবাই যাওয়ার খরচ শ্রীনগরের থেকে কম ৷ এটা একধরনের অত্যাচার ৷ এর জন্য বহু পড়ুয়াকে সমস্যায় পড়তে হয় ৷ এভাবে কাশ্মীরিদের লুট করা হয় এবং তাতে অন্য কারও কিছু যায় আসে না ! মনে হচ্ছে মন্ত্রক (অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক) এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি তাদের কাজকর্ম ছেড়ে দিয়েছে ৷" দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিদিন কমবেশি 40টি বিমান শ্রীনগর বিমানবন্দরে পৌঁছয় ৷ প্রতিদিন প্রায় 12 হাজার যাত্রী শ্রীনগরে অবতরণ করেন ৷

