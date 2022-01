সিকিম, 3 জানুয়ারি : ফের বিপদ ডেকে আনল সেলফি (Tourist fall and lost in the river) ৷ সেলফি তুলতে গিয়ে নদীতে তলিয়ে গেলেন পর্যটক । সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে সিকিমের লাচুংয়ে । তলিয়ে যাওয়া যুবকের নাম অভিষেক কুমার (21) । জানা গিয়েছে, তিনি বিহারের ভাগলপুরের বাসিন্দা । পুলিশ ও ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বন্ধুদের সঙ্গে লাচুংয়ের চু নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিলেন ওই যুবক । কিন্তু ওই খরস্রোতা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলতে গিয়েই হয় বিপত্তি ৷ পা পিছলে নদীতে পরে গিয়ে তলিয়ে যান অভিষেক কুমার (Tourist fall in the river in sikim as he was taking a selfie )। জানা গিয়েছে, 1 জানুয়ারি বন্ধুদের সঙ্গে সিকিমে ঘুরতে গিয়েছিলেন ওই যুবক । এরপর সোমবার সকালেই লাচুং ঘুরতে যান তাঁরা ।

আরও পড়ুন :ফ্লাইওভারের নিচে পুড়ছে মানুষ, ভয়ানক দৃশ্যের সাক্ষী আলিপুরদুয়ার

দুর্ঘটনার পর অভিষেকের বন্ধুদের মারফত খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় পুলিশ ও আইটিবিপির সেনারা । ইতিমধ্যেই ওই যুবকের উদ্দেশ্যে নদীতে তল্লাশি শুরু হয়েছে । তবে দেহ এখনও নিখোঁজ ৷ পাশাপাশি নিখোঁজ যুবকের পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছে পুলিশ ।