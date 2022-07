1. Gotabaya Rajapaksa Flees: আজ ইস্তফা ? শ্রীলঙ্কা থেকে পালালেন সস্ত্রীক-গোতাবায়া রাজাপক্ষে

দেশে নেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস, খাবার, জ্বালানি ৷ যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে তার দামও আকাশছোঁয়া ৷ বিদেশি মুদ্রার অভাবে শ্রীলঙ্কা সরকার অন্য কোনও দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চালাতে পারছে না ৷ দেশবাসীকে দুর্দশায় রেখেই মালদ্বীপে গেলেন প্রেসিডেন্ট (Gotabaya Rajapaksa Flees) ৷

2. Rohit-Dhawan Partnership Record: বুমরার হাফডজনের পাশে উজ্জ্বল রোহিত-ধাওয়ান, প্রবেশ করলেন সচিন-সৌরভের এলিট ক্লাবে

অবিভক্ত জুটিতে দলকে ম্যাচ জেতানোর দিনে এক অনন্য নজির গড়ে ফেললেন দুই অভিজ্ঞ ব্যাটার । সচিন তেন্ডুলকর এবং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জুটির পর দেশের দ্বিতীয় ওপেনিং জুটি হিসেবে ওডিআই-তে 5 হাজার রানের এলিট ক্লাবে প্রবেশ করল এই জুটি (Rohit Sharma and Shikhar Dhawan entered in 5000 runs elite list as opening pair)।

3. West Bengal Weather Update: নিম্নচাপের ভ্রুকুটি সত্ত্বেও বৃষ্টি থেকে দূরে দক্ষিণবঙ্গ, চাষের ক্ষতিতে দুশ্চিন্তায় হাওয়া অফিস

ওড়িশা উপকূলে একটি নিম্নচাপ তৈরি হলেও দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক জুলাই, বলা যায় ৷ উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি কমে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কথা জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ জুন-জুলাইয়ে বৃষ্টি কম হওয়ায় চাষবাস ঠিকমতো হবে না, আশঙ্কা হাওয়া অফিসের (West Bengal Weather Update) ৷

4. Suvendu Adhikari: 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার শপথ নিয়েছি', মন্তব্য শুভেন্দুর

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা এবং কাজের মধ্যে কোনও মিল নেই বলে মঙ্গলবার কটাক্ষ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari Comments on Mamata Banerjee) ৷

5. Kolkata Market Price: মাংসের দাম স্থিতিশীল, মাছ এবং ডিমের দামে পরিবর্তন; জেনে নিন বাজারদর

আজকের বাজারে বেশ কিছু সবজির দাম পরিবর্তন হয়েছে ৷ কতটা বাড়ল বা কতটা কমল তা জেনে নিন বাজারে যাওয়ার আগে ৷ আপনার জন্য রইল ইটিভি ভারতে আজকের বাজারদর(Kolkata Market Price)৷

6. Ind vs Eng 1st ODI: বলে বুমরা, ব্যাটে রোহিত; ওভালে ইংরেজ 'বধ' ভারতের

বল হাতে শুরুতেই ঝটকা দিয়েছিলেন জসপ্রীত বুমরা ৷ ম্যাচে তাঁকে যোগ্য করেন মহম্মদ শামি, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণরা ৷ আর এদিন অধিনায়কোচিত ইনিংসে শেষটা করলেন রোহিত শর্মা (India beat England by 10 Wickets) ৷

7. CM Mamata Banerjee: ফুচকা বানালেন মুখ্যমন্ত্রী, শিখিয়ে দিলেন আলুমাখার রেসিপিও ! দেখুন ভিডিয়ো

চার দিনের পাহাড় সফরে সোমবারই দার্জিলিং পৌঁছেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মঙ্গলবার তাঁর এই সফরের দ্বিতীয় দিনে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই জনসংযোগ করতে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (CM Mamata Banerjee in Darjeeling)।

8. MP CM Tea Controversy: মুখ্যমন্ত্রীর জন্য ঠান্ডা চা আনায় শো-কজ মধ্যপ্রদেশের এক আধিকারিককে, পরে প্রত্যাহার

সোমবার মধ্যপ্রদেশের রেওয়ায় ভোট প্রচারে গিয়েছিলেন ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির শিবরাজ সিং চৌহান (Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ৷ যাওয়ার পথে তাঁর বিমান নেমেছিল ছত্তরপুর জেলার খাজুরাহো বিমানবন্দরে (Khajuraho airport in Chhatarpur district) ৷ সেই সময় ঘটনাটি ঘটে বলে অভিযোগ ৷

9. Madan Mitra: তৃণমূলে ফিরতে যোগাযোগ করেছেন শুভেন্দু, দাবি মদনের

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Bengal Opposition Leader Suvendu Adhikari) ৷ রোজই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) বিরুদ্ধে তোপ দাগছেন বিজেপির (BJP) এই নেতা ৷ কিন্তু তিনি নাকি তৃণমূলে যোগ দিতে পা বাড়িয়ে দিয়েছেন ! মঙ্গলবার কামারহাটির বিধায়ক তৃণমূলের মদন মিত্রের (TMC MLA Madan Mitra) এই দাবি করেছেন ৷

10. National Emblem Controversy: নতুন অশোক স্তম্ভের সিংহরা 'হিংস্র', মোদিকে কটাক্ষ বিরোধীদের

নির্মীয়মাণ নতুন সংসদ ভবনের মাথায় সোমবার উদ্বোধন হয়েছে অশোক স্তম্ভের (National Emblem Inauguration at New Parliament) ৷ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সেখানে পুজো করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ৷ তা নিয়েই তরজা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে (Aggressive lions in National Emblem) ৷