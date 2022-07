1. Agnipath Recruitment Scheme: বিদ্রোহে জ্বলেছে ট্রেন! অগ্নিপথে জমা পড়ল সাড়ে সাত লক্ষ আবেদনপত্র

ভারতীয় বায়ুসেনা পরিচালিত অগ্নিপথ প্রকল্পের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে ৷ অতীতে 6 লক্ষ 31 হাজার 528 জন আবেদন করেছিলেন ৷ সেই সংখ্যা ছাপিয়ে এবার 7 লক্ষ 49 হাজার 899 জনের আবেদনপত্র গৃহীত হয়েছে (Over 7 lakh applications have been received in Agnipath Recruitment Scheme by IAF) ৷

2. Kolkata Market Price: বাড়ল ডিমের দাম, ভরা বর্ষাতেও বাজারে মিলছে খোকা ইলিশ

বাজার করতে যাচ্ছেন ? জেনে নিন বাজারে ইলিশ এল কি না ? মাছ কিনলেও ডিম পাবেন না ৷ আর সবজির দাম গতকাল যা ছিল, তাই (Kolkata Market Price) ৷ কী কিনবেন ?

3. West Bengal Weather Update: ভরা আষাঢ়ে বৃষ্টির কলসি ফাঁকা, দুই বঙ্গেই চড়বে তাপমাত্রার পারদ

জুন-জুলাই মাসে ভরা বর্ষায় যেমন বৃষ্টি হয়, তেমনটা হয়নি দক্ষিণবঙ্গে ৷ উত্তরবঙ্গে একমাস লাগাতার বৃষ্টির পর এখন কিছুটা কমেছে ৷ শুক্রবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণে ৷ তবে এবার দুই বঙ্গেই তাপমাত্রা বাড়তে পারে (West Bengal Weather Update) ৷

4. Wimbledon 2022: নোভাকের সেমিফাইনাল যাত্রাতেও উজ্জ্বল সিনার, রজার-রাফা-জোকার পরবর্তী জমানায় রাজা কি তিনিই ?

কোয়ার্টার ফাইনালে এদিন সেন্টার কোর্টে ইতালির জ্যানিক সিনারের বিরুদ্ধে নেমেছিলেন জোকার । প্রথম সেটেই শুরু হয় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই । শেষ হাসি হাসেন ইতালিয়ান । দ্বিতীয় সেটে জোকারকে কার্যত মাটি ধরান তিনি । যখন তারকা-পতনের মঞ্চ প্রায় তৈরি করে ফেলেছেন নবাগত, তখনই তৃতীয় সেট থেকে ঘুরে দাঁড়ান জোকার (Novak Djokovic beats Jannik Sinner to reach Semifinal of Wimbledon) ।

5. Paresh Adhikary: শহিদ দিবসে লাল দেওয়াল ! মন্ত্রী পরেশ আগের রূপ এখনও ভোলেননি, কটাক্ষ খোদ তৃণমূলের

প্রাক্তন বাম নেতা জোড়াফুল শিবিরের দেওয়াল লিখেছেন লাল রংয়ে । যা নিয়ে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছে খোদ তৃণমূল শিবিরই (Paresh Chandra Adhikary writes TMC slogan with Red Colour) ।

6. Acid Fly: আতঙ্কের নাম 'অ্যাসিড ফ্লাই', আফ্রিকাজাত পতঙ্গের হানায় ত্রস্ত উত্তরবঙ্গ

আফ্রিকাজাত অ্যাসিড ফ্লাই'য়ের শরীর থেকে নির্গত একপ্রকার নির্যাস মানুষের শরীরের সংস্পর্শে আসলেই সেখানে ক্ষতের সৃষ্টি হচ্ছে ৷ স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে উত্তরবঙ্গের শহরগুলিতে (Acid Fly fear in South Bengal) ৷ যদিও আতঙ্কের কিছু নেই জানিয়ে আশ্বস্ত করছেন চিকিৎসকরা।

7. Roopa Meets Kunal: বিজেপি ছেড়ে ‘দ্রৌপদী’ কি এবার তৃণমূলের পথে, কুণাল-রূপার সৌজন্য সাক্ষাৎ ঘিরে জল্পনা

মুখোমুখি তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ (TMC Leader Kunal Ghosh) ও বিজেপি নেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় (BJP Leader Roopa Ganguly) ৷ এমনই একটি ছবি ভাইরাল হয় মঙ্গলবার ৷ তাই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে যে বিজেপি ছেড়ে ‘দ্রৌপদী’ কি এবার তৃণমূলের পথে ?

8. Dhankhar Slams Mamata: বাংলায় সাংবিধানিক নৈরাজ্য চলছে, ফের মমতাকে নিশানা ধনকড়ের

রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) মঙ্গলবার একটি বেসরকারি সংবাদ সংস্থার অনুষ্ঠানে হাজির হন ৷ সেখানে তিনি বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গে সাংবিধানিক নৈরাজ্য চলছে ৷’’

9. Chakla Panchayat: কেন্দ্রের প্রকল্পের টাকা নয়ছয়, তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের কাটমানি নেওয়ার ভিডিয়ো ভাইরাল

অভিযোগ, দেগঙ্গার চাকলা পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান মৌমিতা দাস কাহার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় দু'দফায় 30 হাজার টাকা আদায় করেছেন একজন উপভোক্তার থেকে ৷ সম্প্রতি এক উপভোক্তার থেকে চাকলা পঞ্চায়েত প্রধানের কাটমানি নেওয়ার একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে (Head of Chakla panchayat allegedly went viral for corruption)।

10. Anubrata Mandal: আমি মহাদেবের ভক্ত, সিবিআই আমাকে ফলস ডাকছে; অনুব্রত

বোলপুরে দলীয় কার্যালয়ে বসে একুশে জুলাইয়ের সভায় উপস্থিত থাকার কথা বললেন বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল(will attend the 21st july meeting says anubrata mandal)। দীর্ঘদিন পর মঙ্গলবার দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন অনুব্রত মণ্ডল(Anubrata Mandal)। একুশে জুলাই শহিদ স্মরণসভার প্রস্তুতি নিয়ে দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি ৷