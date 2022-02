বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব (Former Bihar CM Lalu Prasad Yadav) এর আগে অন্য 4টি পশুখাদ্য মামলায় 14 বছরের জেল খেটেছেন ৷

2. Mahant Paramhans Attacks TMC : তৃণমূল জঙ্গি সংগঠন, অভিযোগ অযোধ্যার মহন্ত পরমহংসের

উত্তর প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) লড়াই না করলেও সেখানে প্রচার করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Chairperson Mamata Banerjee) ৷

3. Student Leader Anish Khan Death : আনিশ কাণ্ডে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা কলকাতা হাইকোর্টের

আনিশের মৃত্যুর ঘটনায় (Anish Khan Death) সিট গঠন করে তদন্তের কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

4. CM On Governor : রাজ্যপাল বাজেট অধিবেশনের ফাইল ফেরত পাঠানোয় বিরক্ত মুখ্যমন্ত্রী

বিধানসভা অধিবেশনের সুপারিশ চেয়ে যে ফাইল পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তা সম্প্রতি প্রত্যাখ্যান করে ফেরত পাঠিয়েছেন জগদীপ ধনকড় (Governor sent back the recommendation of the budget session) ৷

5. Student Leader Anish Khan Death: আনিশ মৃত্যু তদন্তে সিট গঠনের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

আনিশ মৃত্যু তদন্তে সিট গঠনের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের । ঘটনার দু’দিন পর আনিশের বাবা সালেম খানকে নবান্নে ডেকে পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী (Student Leader Anish Khan Death) ।

6. Student Leader Anish Khan Death: আনিশ খানের মৃত্যুর প্রতিবাদ এবার কলকাতা পৌরসভার অন্দরে

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন পড়ুয়া, ছাত্রনেতা আনিশ খানের মৃত্যুর ঘটনায় (Student Leader Anish Khan Death case) ক্ষোভের আঁচ এবার এসে পড়ল কলকাতা পৌরসভার অন্দরেও ৷

7. HC On Anish Khan Death : আনিশ খান হত্যায় আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ আইনজীবীর

ছাত্রনেতা আনিশ খানের মৃত্যুতে আদালতের দ্বারস্থ এক আইনজীবী ৷ দুপুর 2টোয় শুনানির নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রাজশেখর মান্থার (HC On Anish Khan Death)।

8. Snehasish Ganguly on Wriddhiman : ‘চার দেওয়ালের খবর বাইরে আনা ঠিক নয়’, ঋদ্ধি-বিতর্কে ভাইয়ের পাশেই স্নেহাশীষ

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট দলে সুযোগ না পেয়ে মুখ খোলেন ঋদ্ধিমান সাহা । বাংলার স্টাম্পার-ব্যাটারের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াতে শোরগোল ছড়িয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে ৷

9. Nachni Dance : পেটের তাগিদে ভরা বাজারে নাচ, আজও অবহেলিত পুরুলিয়ার নাচনিরা

বছরের পর বছর ধরে বংশ পরম্পরায় গ্রামে-গঞ্জে, মেলায় সাধারণের বিনোদনের জন্য আসর বসান নাচনি শিল্পীরা ৷ একদিকে খোল, করতাল, তবলা নিয়ে বসেন বাজনাদার ৷ আর বাহারি শাড়ি, খোঁপায় ফুল দিয়ে সেজে দেহতত্ত্ব, কৃষ্ণলীলা গাইতে থাকেন নাচনি ৷

10. Corona Update in India : সামান্য হলেও স্বস্তি, কমল দৈনিক সংক্রমণ

গত ক'দিন ধরে করোনা সংক্রমণ নিম্নমুখী ৷ এবার 16 হাজারের ঘরে নামল দৈনিক সংক্রমণ (Corona Update in India) ৷