1. KMC Election 2021 : উন্নয়নই হোক কলকাতা পৌর নির্বাচনের প্রধান ইস্যু, বার্তা অভিষেকের

সাম্প্রতিক পৌরভোটে (Tripura Municipal Election 2021) হিংসার সাক্ষী থেকেছে উত্তর-পূর্বের রাজ্য ত্রিপুরা (Violence in Tripura Municipal Election 2021) ৷ কলকাতায় তার পুনরাবৃত্তি চায় না শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ তারা চায়, উন্নয়নই হোক কলকাতা পৌর নির্বাচনের (KMC Election 2021) প্রধান ইস্যু ৷ এই বিষয়টিকে সামনে রেখেই প্রচার করুন দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীরা ৷ শনিবার হাজরার মহারাষ্ট্র নিবাসে আয়োজিত এক বৈঠকে এই বার্তাই দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Abhishek Banerjee on Election Strategy) ৷

2. Actor Accident Accused Arrested : প্রিয়াঙ্কা সরকারকে ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার বাইক চালক

শুটিং চলাকালীন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকারকে ধাক্কা দেওয়া বাইক চালক গ্রেফতার (Actress Priyanka Sarkar meets with an accident while shooting for web series) ৷ জখম অভিনেত্রী এই মুহূর্তে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ তদন্তে নেমে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করল বিধাননগর সিটি পুলিশ ।

3. IND vs NZ Mumbai Test : লিডের পাহাড়ে চড়ে মুম্বইয়ে জয়ের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে ভারত

প্রথম ইনিংসে 263 রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত কোনও উইকেট না হারিয়ে 69 রান তুলেছে ৷ 332 রানে এগিয়ে থেকে মুম্বইয়ে জয়ের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে ভারতীয় শিবির (India extends their lead to 332 runs at the end of day 2 in Mumbai Test) ৷

4. Cyclone Jawad Alert : জাওয়াদ মোকাবিলায় গঙ্গাবক্ষে বাড়তি নজরদারি, নজরে শহরের বিপজ্জনক বাড়িও

ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের (Cyclone Jawad Alert) প্রভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন আবহবিদরা ৷ তাই দুর্ঘটনা এড়াতে গঙ্গাবক্ষে বাড়তি নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে কলকাতা রিভার ট্রাফিক পুলিশ (Kolkata River Traffic Police preparation to combat Cyclone Jawad) ৷ নজর রাখা হয়েছে কলকাতার ভগ্নপ্রায় বিপজ্জনক বাড়িগুলির দিকেও ৷

5. Omicron in India : এবার ওমিক্রন হানা গুজরাতেও

গুজরাতেও ধরা পড়ল ওমিক্রনের সংক্রমণ (Omicron scare in India) ৷ এখানে আফ্রিকার এক নাগরিকের শরীরে ধরা পড়েছে এই সংক্রমণ ৷

6. India Tour of SA : প্রোটিয়াদের দেশে ভারতের সফর একসপ্তাহ পিছল, বক্সিং-ডে'তে প্রথম টেস্ট খেলবেন কোহলিরা

কোহলিদের সফর যেহেতু এক সপ্তাহ পিছিয়ে যাচ্ছে, স্বাভাবিকভাবেই পূর্বনির্ধারিত সূচি মেনে 17 ডিসেম্বর থেকে প্রথম টেস্ট খেলা হবে না ভারতের ৷ 26 ডিসেম্বর থেকে বক্সিং-ডে টেস্ট ম্যাচ দিয়ে সূচনা হবে সিরিজের (India will play the first test in South Africa on Boxing Day) ৷

7. Cyclone Jawad Updates : উপকূলবর্তী এলাকা পরিদর্শনে মৎস্যমন্ত্রী অখিল গিরি

দিঘা, মন্দারমনি, তাজপুর, শংকরপুর-সহ উপকূলবর্তী এলাকায় জাওয়াদের কড়া সর্তকতা জারি করা হয়েছে । তার আগেই সরকারি ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে দিঘা-সহ অন্যান্য সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা পরিদর্শন করলেন মৎস্যমন্ত্রী অখিল গিরি । উপস্থিত ছিলেন রামনগর 1 পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শম্পা মহাপাত্র-সহ জেলার অন্যান্য আধিকারিকরা ।

8. Cyclone Jawad Effect : জাওয়াদ বয়ে আনতে পারে অকাল বর্ষণ, আলু চাষের ক্ষতির আশঙ্কায় চাষিরা

জাওয়াদের প্রভাবে হতে পারে অকাল বৃষ্টি, বিষয়টি নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন মালদার আলুচাষিরা (farmers of malda are in fear of cyclone jawad and rain) ৷ তাঁদের আশঙ্কা এই সময় বৃষ্টি হলে নষ্ট হবে জমির ফসল ৷ হতে পারে বিপুল আর্থিক ক্ষতিও ৷

9. Defence Export: 7 বছরে প্রতিরক্ষায় 38 হাজার কোটি টাকার সরঞ্জাম রফতানি, দাবি রাজনাথের

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও (Defence Export of India) আত্মনির্ভরতা বাড়ানোর ডাক দিয়েছে কেন্দ্র । একইসঙ্গে প্রতিরক্ষা বাণিজ্যেও খুব একটা পিছিয়ে নেই ভারত, দাবি রাজনাথের (Defence Minister Rajnath Singh) ।

10. Anil Kumble on Ajaz Patel : আজাজের দশে দশ নিয়ে উচ্ছ্বসিত অনিল কুম্বলে

নিউজিল্যান্ডের স্পিনার আজাজ প্যাটেল ভারতের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে দশ উইকেট নিলেন ৷ যা নিয়ে উচ্ছ্বসিত অনিল কুম্বলে (Anil Kumble is overwhelmed with ajaz patel perfect 10) ৷