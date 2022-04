1. TATA IPL 2022 : ব্যর্থ সমস্ত ইউনিট, আইপিএলে এখনও আঁধারে সবথেকে ধারাবাহিক দুই দল

চলতি আইপিএলে এখনও জয়ের মুখ দেখেনি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এবং চেন্নাই সুপার কিংস ৷ তথৈবচ অবস্থা রোহিত, বুমরা, পোলার্ডদের ৷ প্রথম চার ম্যাচে দাগ কাটতে পারেনি মুম্বইয়ের ক্যাপ্টেন-সহ রিটেন করা তিন খেলোয়াড় ৷ ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং-এর নড়নড়ে অবস্থার সঙ্গে সিএসকে-র মাথাব্যথার কারণ জাড্ডুর ক্যাপ্টেনসিও (CSK and MI in TATA IPL 2022) ৷

2. Asansol By Poll 2022 : বিজেপি বিধায়ক আসানসোলেই থাক, শত্রুঘ্ন সিনহা দিল্লি যাক : অভিষেক

আসানসোলের (Asansol By Poll 2022) প্রচারে বিজেপিকে নিশানা অভিষেকের ৷ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে একহাত নেন তিনি (Abhishek Banerjee Criticises BJP Over Fuel Price Hike) ৷ অভিযোগ করেন, ক্ষমতার দম্ভ ও অহংকারের জেরে মোদি সরকার স্বেচ্ছাচারিতা করছে ৷

3. Body Recovered at Dhubulia : রবিনসন স্ট্রিটের ছায়া ধুবুলিয়ায়, প্রায় 5 মাস ধরে মায়ের মৃতদেহ আঁকড়ে রইল মেয়ে

প্রায় 5 মাস ধরে মৃত মায়ের দেহ আঁকড়ে রইল মেয়ে। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার ধুবুলিয়ায় (Dead Body Recovered At Dhubulia) ৷ মৃত মহিলা নাম মন্দিরা দাস, বয়স প্রায় 56 বছর।

4. TMC Leaders in BJP Whatsapp Group : ‘শুভেন্দু প্রেমে আসক্ত আমরা’, বিজেপির হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তৃণমূলের উপপ্রধান-সহ দুই

শুভেন্দু অধিকারীর অনুগামীদের নিয়ে তৈরি দাসপুরের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তৃণমূলের দুই নেতা (Two TMC Leaders in BJP Whatsapp Group Created by Followers of Shuvendu Adhikari) ৷ আর সেই গ্রুপের অ্যাডমিন খোদ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ৷ যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাসপুর 1নং ব্লক তৃণমূলের অন্দরে তৈরি হয়েছে ক্ষোভ (Controversy Over TMC Leaders Presence in Whatsapp Group of Shuvendu Adhikari) ৷ তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ জানাবেন ব্লকের নেতারা ৷

5. Imran Khan's Political Journey : বাইশ গজের মতো মধুর নয়, ক্রিকেটার থেকে নেতা ইমরানের যাত্রাপথ

তিনি অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করেছেন ৷ ক্রিকেট জগতে তাঁর ক্যারিশমা আজও অমলিন ৷ কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হয়ে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই হারালেন পদ ৷ এক নজরে ক্রিকেটার টার্নড নেতার জার্নি (Cricketer-Turned-PM Imran Khan) ৷

6. Debangshu pokes Rudranil : ‘রুদ্র দাদার প্রতি’, কবিতায় রুদ্রনীলকে দলবদল স্মরণ করালেন দেবাংশু

অনুব্রত মণ্ডলের এসএসকেএমে ভর্তি হওয়া নিয়ে তাঁকে বিঁধেছেন অভিনেতা-রাজনীতিক রুদ্রনীল ঘোষ ৷ এবার ‘রুদ্র দাদার প্রতি’ কবিতায় বিজেপি নেতাকে পাল্টা দিলেন দেবাংশু ভট্টাচার্য (Debangshu parody on Rudranil) ৷

7. Ganja Recovered in Siliguri : পাচারের আগেই পুলিশের হাতে 18 লক্ষ টাকার গাঁজা, গ্রেফতার 1

বিহারে পাচারের আগেই বিপুল পরিমাণ গাঁজা-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এনজেপি থানার পুলিশ । উদ্ধার হয়েছে 208 কেজি গাঁজা (208 kg ganza seized by police at siliguri)। গাঁজা পাচারের অভিযোগে দীনেশ সাহানী নামে এক ট্রাকচালককে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তার বাড়ি বিহারের চম্পারনের টিপুলিয়া মতিহারি এলাকায়। উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক বাজার মূল্য 18 লক্ষ টাকা । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অসমের নম্বর লাগানো ওই ট্রাকে করে শিলিগুড়ি হয়ে বিহারে পাচারের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল গাঁজা । তার আগে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ির জটিয়াখালি এলাকায় অভিযানে নামে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ । সন্দেহভাজন ওই 12 চাকার ট্রাকটিকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয় ৷ উদ্ধার হয় প্লাস্টিকে মোড়ানো 20টি গাঁজার প্য়াকেট । উদ্ধার হওয়া গাঁজার প্য়াকেটগুলো মনিপুর থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল ।

8. Earthquake Hits Andaman and Nicobar : রবি সকালে আন্দামানের ক্যাম্পবেল দ্বীপে ভূমিকম্প

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ক্যাম্পবেল দ্বীপে ভূমিকম্প ৷ আজ সকাল 7টা নাগাদ এই ভূমিকম্প হয় বলে জানিয়েছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (Earthquake Hits in Andaman and Nicobar Islands on Sunday Morning) ৷

9. Next Pak PM : তখত-চ্যুত ইমরান, গদিতে বসতে তৈরি শেহবাজ় শরিফ

সোমবার নতুন প্রধানমন্ত্রীর খোঁজে ফের সন্মিলিত হবেন জাতীয় পরিষদের সদস্যরা ৷ সব কিছু ঠিক থাকলে 23তম পাক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন শেহবাজ় শরিফ ৷ বর্তমানে তিনি অ্যাসেম্বলির বিরোধী দলনেতা (Shehbaz Sharif is all set to be the next Prime Minister) ৷

10. Dog Raped in Dhupguri : ওঝার পরামর্শে পথ কুকুরকে ধর্ষণ ! হতবাক ধূপগুড়ি

পথ কুকুরের সঙ্গে সঙ্গম করতে গিয়ে স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়ল এক ব্য়ক্তি (Dog Raped in Dhupguri) ৷ পরে তাকে তুলে দেওয়া হল পুলিশের হাতে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়িতে ৷